Ко дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в гимназии райцентра

Поэтическое слово «Беларусь моя — ты все для меня!» также в гимназии

Товарищеская встреча по волейболу в Узовской средней школе «Вместе за сильную Беларусь!»