В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» поздравления с наступающим Новым годом принимали воспитанники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Уникальная благотворительная акция направлена на поддержку детей. И это не случайно. Ведь самое большое счастье, которое может быть в жизни, – это счастливое детство. И чтобы сделать его еще ярче и интереснее, достаточно уделить внимание и заботу тем, кто особенно в этом нуждается.

Сладкие подарки и теплые слова поздравления с приближающимся праздником воспитанникам центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации направили председатель районного совета ветеранов Мария Максимчикова, первый секретарь райкома Коммунистической партии Беларуси Тамара Кравцова и первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Максим Ляпко.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из личного архива Марии Максимчиковой