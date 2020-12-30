Дед Мороз в ПЧК и Бык с «Авангардом». 29 декабря конкурсная комиссия райисполкома оценила новогоднее оформление города и креатив будакошелевцев.

Череда новогодних мероприятий на Будакошелевщине началась задолго до праздника с открытия городской елки 15 декабря. Эстафету праздничных мероприятий подхватил ежегодный смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих к ним территорий, который проводится среди организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся собственниками одноквартирных жилых домов. Этому не помешали ни пандемия, ни снег, ни дождь с гололедицей.

29 декабря конкурсная комиссия райисполкома начала объезд предприятий и организаций города, которые заявились в номинации «Лучшая новогодняя сказка». Члены жюри побывали в СП «АМИПАК»- ОАО, ДРСУ-184, в Буда-Кошелевской центральной районной больнице, гимназии и агротехническом колледже.

В СП «АМИПАК»-ОАО к членам жюри Дед Мороз приехал на погрузчике.

В ДРСУ-184 нагадали счастья, удачи и благополучия.

В Буда-Кошелевской ЦРБ нас встретили вот такие веселые охотники за вирусами.

А Дед Мороз и Снегурочка встречали нас в ПЧК.

В гимназии.

Символ будущего года с «Авангардом» — это очень хорошая примета.

В агротехническом колледже.

Ирина Палубец.

Фото автора.