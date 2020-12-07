C 19 декабря в Беларуси начнется продажа непременного атрибута Нового года — хвойных деревьев.

19 декабря предпраздничную торговлю начнут лесхозы Брестской и Витебской областей,

20-21 декабря — лесхозы Гродненской области,

21 декабря — лесхозы Минской области,

23 декабря — лесхозы Гомельской и Могилевской областей.

Продажа новогодних деревьев, в том числе в кадках, и букетов будет организована в торговых точках, лесхозах и лесничествах.

Всего по стране будет более 1,1 тыс. елочных базаров.

В Минске они будут работать 21-31 декабря с 10.00 до 19.00.

Цены на живые ели в лесничествах:

до 1 м — от Br10,

1-2 м — от Br12,

2-3 м — от Br17*.

В преддверии праздников усиливается охрана лесного фонда. За заготовку деревьев без разрешительных документов предусмотрен штраф для физлиц от 5 до 50 базовых величин**.

*Цены указаны без учета проводимых в торговых сетях скидок и акций.

**В настоящее время 1 БВ равна Br27.

Источник: Министерство лесного хозяйства.

Белта