C 19 декабря в Беларуси начнется продажа непременного атрибута Нового года — хвойных деревьев.
19 декабря предпраздничную торговлю начнут лесхозы Брестской и Витебской областей,
20-21 декабря — лесхозы Гродненской области,
21 декабря — лесхозы Минской области,
23 декабря — лесхозы Гомельской и Могилевской областей.
Продажа новогодних деревьев, в том числе в кадках, и букетов будет организована в торговых точках, лесхозах и лесничествах.
Всего по стране будет более 1,1 тыс. елочных базаров.
В Минске они будут работать 21-31 декабря с 10.00 до 19.00.
Цены на живые ели в лесничествах:
до 1 м — от Br10,
1-2 м — от Br12,
2-3 м — от Br17*.
В преддверии праздников усиливается охрана лесного фонда. За заготовку деревьев без разрешительных документов предусмотрен штраф для физлиц от 5 до 50 базовых величин**.
*Цены указаны без учета проводимых в торговых сетях скидок и акций.
**В настоящее время 1 БВ равна Br27.
Источник: Министерство лесного хозяйства.