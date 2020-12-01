В последнее время все больше людей спешат пополнить когорту водителей и владельцев транспортных средств. К сожалению, получив заветные права, не все из них соблюдают Правила дорожного движения, а некоторые и вовсе грубо ими пренебрегают, садясь за руль в пьяном виде и подвергая свою жизнь и жизни других опасности. Чем чревата «пьяная» езда, «Авангарду» рассказала помощник прокурора Виктория Стрижнёва:

– Автомобиль – это источник повышенной опасности. Управляя им, водитель должен понимать, что, находясь за рулем, он автоматически принимает на себя ответственность за безопасность как сидящих в салоне людей, так и находящихся на дороге. Вопрос об ужесточении мер за «пьяную» езду постоянно поднимается в обществе, ведь порой случайными жертвами горе-водителей становятся ни в чем не повинные люди. Ответственность за пьяное вождение грозит серьезная – это лишение прав, штрафы до 2700 руб., конфискация автомобиля, даже если за рулем в пьяном виде находился не его хозяин, а также уголовные сроки. Кроме того, к нарушителям может быть применена ст. 948 ГК, предусматривающая ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих, т.е. возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности, коим является транспортное средство.

С начала нынешнего года по вине пьяных водителей в районе совершено 3 ДТП, повлекших телесные повреждения. За этот период были выявлены 83 пьяных водителя, в отношении 4 из них, кто был пойман пьяным повторно, возбуждены уголовные дела по ст. 317-1 УК.

В 2019 году в суд Буда-Кошелевского района было направлено 4 уголовных дела в отношении пьяных водителей, в нынешнем столько же. К счастью, в этом году на дорогах Будакошелевщины по вине нетрезвых водителей не произошло ДТП с тяжкими или смертельными исходами.

Почти у каждого водителя, представшего перед судом за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, находились причины, вынудившие их сесть за руль пьяным. При этом никто из них не задумывался, что подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни других. Приведу лишь некоторые примеры.

Статья 317-1 УК Республики Беларусь предусматривает уголовную ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, за совершенные в течение года после наложения административного взыскания такие же нарушения. Она влечет конфискацию транспортного средства (независимо от права собственности), лишение водительских прав на

5 лет с исправительными работами либо арест, или ограничение свободы на срок до 3-х лет. Обязательный штраф за данное правонарушение составит

до 1000 БВ.

Так, в апреле этого года житель района в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем в одном из сельских населенных пунктов, был остановлен сотрудниками ГАИ. За данное правонарушение он был подвергнут административному взысканию по ч. 1 ст. 18.16. КоАП в виде штрафа в размере 50 БВ с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Однако, несмотря на принятые меры административного воздействия, мужчина должных выводов не сделал и буквально через месяц вновь был остановлен сотрудниками ГАИ, управляя чужим автомобилем в нетрезвом виде. В этот раз ограничиться штрафом ему не удалось. На основании ч. 1. ст. 317-1 УК ему назначен арест сроком на один месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет со штрафом в размере 100 БВ. Кроме того, гражданин отправился на принудительное лечение от хронического алкоголизма, а к автомобилю, принадлежащему другому владельцу, была применена специальная конфискация: безвозмездное изъятие в собственность государства.

Еще один «любитель экстрима» в июле текущего года с явными признаками алкогольного опьянения колесил по сельским дорогам на мотокультиваторе без регистрационного знака. Административное наказание в виде 1350 руб. с лишением водительских прав на 3 года, похоже, не очень на него подействовали. Через 2 месяца он снова повторил свой «подвиг». Теперь о мотокультиваторе ему уж точно придется забыть: он конфискован в пользу государства. А сам мужчина отправится на год на исправительные работы, да и на ближайшие 5 лет о водительских правах можно не вспоминать.

Хотелось бы напомнить, что, садясь за руль нетрезвым, водитель сознательно нарушает установленные правила безопасности дорожного движения. Пьяный за рулем – потенциальный убийца. Дорога требует от водителя колоссального внимания, особенно в сложных погодных условиях и в темное время суток. Чтобы вернуться живым и здоровым домой самому, доставить в полном порядке к месту назначения пассажиров, не причинить вреда другим участникам движения, водителю необходимо быть предельно внимательным и соблюдать Правила дорожного движения. Но, к сожалению, в пьяном виде это невозможно.

Ольга ЧЕРНЯКОВА