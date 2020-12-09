Жилье, трудоустройство и выплата зарплаты. Глава района Анатолий Гапоник провел прием граждан.

В ходе приема граждан к председателю райисполкома Анатолию Гапонику обратилось 11 человек. Проблемы четырех из них были разрешены до приема. Улучшение жилищных условий, капитальный ремонт, трудоустройство, выплата заработной платы – вот неполный перечень вопросов, обозначенный будакошелевцами.

К слову, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой режим личных встреч был изменен на дистанционный. Глава района общался с заявителями по телефону.