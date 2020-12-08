С 30 ноября по 6 декабря на территории Буда-Кошелевского района проводился комплекс профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в отношении пожилых граждан и на предупреждение пьянства.

Насилие в семье наказуемо!

Домашнее насилие это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть либо страдать от него. Случай семейного насилия, если он произошёл, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем.

Помните, что это будет говорить ни в коем случае о вашей слабости, а, наоборот, о вашей силе духа и желании изменить свою жизнь к лучшему.

Какие бы оправдания вы ни находили, насилие является преступлением против жизни и здоровья.

За совершение насилия в семье предусмотрена уголовная ответственность:

— за умышленное причинение легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ на срок до одного года, или ареста (ст.153 УК РБ);

— за насилие, сопряжённое с умышленным причинением менее тяжкого телесного повреждения, не опасного для жизни, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до 4-х месяцев либо значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть, предусмотрено наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трёх лет, или лишения свободы на тот же срок (ст.149 УК РБ);

— за истязание, т.е. умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, не повлекшие последствий, предусмотрено наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трёх лет, или лишения свободы на тот же срок (ст.154 УК РБ).

Если истязание совершено в отношении заведомо для виновного беременной женщины, либо престарелого, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или зависимом положении, предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

— за насилие, сопряженное с умышленным причинением тяжкого телесного повреждения, угрозу убийством или уничтожением имущества общеопасным способом, предусмотрено наказание в виде штрафа, или общественных или исправительных работ на срок до одного года, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок (ст.186 УК РБ).

Дела об уголовно-наказуемых деяниях, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, также могут быть возбуждены прокурором при отсутствии заявления лица, пострадавшего от преступления, если они затрагивают существенные интересы государства или общества, или совершены в отношении лица, находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого, либо лица, не способного по иным причинам самостоятельно защищать свои права и законные интересы. Производство по такому делу за примирением лица, пострадавшего от преступления, с обвиняемым в ходе предварительного следствия прекращению не подлежит.

Ежегодно в Беларуси 150 человек (каждое четвертое убийство) погибают от рук близких людей. Убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

Не допускайте насилия в любом его проявлении. Помните: каждое преступление обязательно влечет заслуженное и справедливое наказание.

Чужой беды не бывает! Не можете предупредить или пресечь конфликт сами? Обратитесь в органы внутренних дел. Телефон 102.