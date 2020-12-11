Жители домов, располагающихся рядом с развлекательными заведениями, круглый год вздрагивают от взрывов салютов и фейерверков. А с наступлением новогодних праздников и началом проведения корпоративов каждый вечер ждут с особенным содроганием. Применяются ли меры воздействия за нарушение общественного порядка при использовании пиротехники и какие?

заместитель начальника РОВД Андрей Сергеевич Шейман напоминает:

– Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь (КоАП) предусмотрен целый ряд статей, связанных с использованием петард, салютов и фейерверков. За несанкционированное использование пиротехнических средств в общественных местах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток (статья 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство»).

Если же за запуском салютов или взрывами петард будет задержан несовершеннолетний ребёнок, то родителям придётся нести ответственность по статье 9.4 КоАП «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей», которая предусматривает предупреждение либо штраф в размере до 20 базовых величин.

Кроме того, в случае причинения значительного вреда здоровью или имуществу окружающих виновные могут оказаться на скамье подсудимых уже по уголовному делу. Помните! Использование петард в местах массового скопления людей – это неуважение к другим. Многие приходят на праздники с детьми. И когда возле человека взрывается петарда, каких последствий можно от этого ждать – неизвестно. Использование пиротехники допускается только в установленных для этих целей местах, с исключением вероятности причинения вреда окружающим, а также вероятности попадания петард в жилые строения. Ведь нередко пиротехника залетает в самые неожиданные места (жилища, автомобили и т.д.). Ещё чаще случаются травмы. Чем больше причинённый вред, тем более суровое наказание ждёт правонарушителя.

Пиротехническую технику в Республики Беларусь можно продавать только в местах санкционированной торговли. При покупке подобного товара требуйте у продавца сертификат качества товара и протокол испытаний МЧС. В Беларуси можно продавать только пиротехнику, которая запускается с земли, изделия, запускаемые из рук запрещены к продаже

Если желаете организовать фейерверк, то необходимо обратиться в специализированные компании, которые имеют разрешения на данный вид деятельности. Места для салютов согласовываются с районными отделами МЧС.

Объекты (территории, помещения, здания, сооружения) на которых осуществляется производство либо хранение пиротехнических изделий, входят в перечень объектов, подлежащих обязательной охране Департаментом охраны МВД Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь от 25.10.2007 №534 «О мерах по совершенствованию охранной деятельности»). Невыполнение указанного требования, влечет за собой административную ответственность по ст. 23.57 КоАП Республики Беларусь.

Несанкционированное использование пиротехнических средств в общественных местах может быть расценено как мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП РБ), за совершение которого предусмотрен штраф в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток.

Нелегальных продавцов ждут штрафы от 10 до 50 базовых величин (ст. 12.7 КоАП Республики Беларусь «Незаконная предпринимательская деятельность»)

Кроме того, согласно п. 41.1 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 703 от 22.07.2014, запрещена продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним в возрасте до 15 лет (ст.12.17 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению»

Не разрешайте детям пользоваться пиротехническими изделиями. Если ребенка задержат за этим занятием, то к ответственности привлекут родителей по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь. Кроме того, в общественном транспорте запрещена перевозка взрывоопасных изделий независимо от легальности их приобретений.

Милиция настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности при обращении с пиротехникой.

Если Вам известны факты незаконной реализации пиротехнический изделий просьба сообщить по телефону 2-12-49, 8033680-36-02 или 102.