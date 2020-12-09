Семья – это общество в миниатюре,

от целостности которого зависит

безопасность всего большого

человеческого общества. Ф. Адлер

Слова «дом», «семья» входят в подсознание человека с первых лет его жизни. И пусть в разные времена и у разных народов менялись представления о жизненных ценностях. Но одна ценность всегда остается неизменной и значимой – это семья.

Если каждого из нас попросить сформулировать, что такое семья, то, несомненно, ответы будут разными. И все мы с уверенностью скажем, что семья – это, прежде всего, самые близкие и родные люди. Семья – это место, где тебя всегда ждут, где всегда утешат и поддержат. Это гавань, где можно укрыться в период житейских бурь и невзгод. Это смех детишек, объятия любимых. Это мир, который дает нам силы принимать жизнь со всеми ее достоинствами и недостатками.

Семья – это фундамент общества, основа его стабильности и процветания. Социальное благополучие человека, его духовно-нравственные устои напрямую зависят от семейного воспитания. Будущее нации – в сохранении и укреплении семейных ценностей, что в значительной степени требует внимания и заботы государства. «Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси», – неоднократно подчеркивал белорусский лидер А.Г. Лукашенко.

Общая цель государственной семейной политики – улучшение положения семьи, создание реальных предпосылок положительной динамики процессов ее жизнеобеспечения.

Деятельность педагогического коллектива ГУО «Гусевицкая средняя школа» направлена на укрепление нравственных основ семьи, повышение роли семьи и ее престижа в обществе, культуры брачно-семейных отношений, формирование у обучающихся установок здорового образа жизни.

В нашем учреждении образования реализуется комплексно-целевая программа «Семья», на основании которой разработаны планы мероприятий по организации работы с семьями по созданию благоприятных условий для полноценного социального становления, воспитания и обучения детей в школе и семье.

Для пропаганды семейных ценностей в нашей школе проводится ряд

социально значимых мероприятий, посвященных Дню матери, Дню семьи,

Дню защиты детей и другие. Главной целью организации праздничных мероприятий является пропаганда общечеловеческих ценностей, выражение глубокого уважения женщине-матери – хранительнице семейного благополучия и спокойствия.

Систематически в школе с учащимися 1-11 классов на протяжении учебного года организуются беседы, круглые столы, дискуссии по проблемам воспитания уважительного отношения между мальчиками и девочками, конкурсы рисунков.

На родительских собраниях учреждения образования проводится информационно-просветительская работа с родителями по повышению престижа семьи, формированию осознанного родительства, пропаганде семейных

ценностей и воспитанию молодежи в духе бережного отношения к семье, любви к детям.

Большое внимание уделяется гендерному воспитанию учащихся. Оно направлено на искоренение гендерных стереотипов и дискриминации в обществе, формирование уважительного отношения к представителям обоего пола, пропаганду партнерских отношений между супругами в воспитании детей, формирование позитивного отношения современных девушек к материнству, предотвращение всех форм насилия и торговли людьми.

С 2016 году был организован факультатив «Подготовка учащихся к семейной жизни» для учащихся 10-11 классов. Цель данной программы: формирование ценностного отношения учащихся старших классов к институту брака и семьи.

На факультативных занятиях ребята получали не просто определенный набор знаний, но и развивали личностные качества, необходимые для успешных взаимоотношений с родными и сверстниками, важные для будущей семейной жизни. Учащиеся также могли апробировать стратегию поведения в семье, сравнить, обсудить, проанализировать различные представления и взгляды на тот или иной аспект семейной жизни.

В основе факультативных занятий «Подготовка учащихся к семейной жизни» лежала совместная деятельность педагогов (администрация школы, классных руководителей, социального педагога, а также членов родительского комитета, фельдшера Гусевицкого ФАПа) и учащихся 10-11 классов.

В учреждении образования создан и уже на протяжении многих лет плодотворно работает семейный клуб «За руку с семьёй».

Деятельность клуба основывается на принципах добро-вольности, равноправия, самоуправления. Заседания клуба проходят один раз в месяц согласно плану работы клуба на учебный год.

С целью оказания поддержки семьям (многодетным, малообеспеченным, неблагополучным, с детьми-инвалидами), воспитывающим детей-школьников, традиционно к новому учебному году в нашем учреждении образовании в июле-августе проводятся благотворительные акции по сбору канцелярских товаров, школьных принадлежностей. В акции «Портфель первокласснику» принимают участие не только члены коллектива школы, но и учащиеся 1-11 классов, а также их родители.

Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса.

Любящие друг друга люди – это не те, кто смотрит глаза в глаза, а те, чьи взгляды направлены в одну сторону. Любите и берегите свои семьи! Дарите им радость и тепло!

Учитель трудового обучения

ГУО «Гусевицкая средняя школа»,

председатель семейного клуба школы

Елена Валерьевна Чуянкова