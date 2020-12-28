Уваровичская средняя школа в этом году завершила и подвела итоги очередного этапа работы в рамках инновационной деятельности.

Школьный проект, деятельность которого была завершена в 2020 году, имел название «Внедрение модели организации образовательных практик в интересах устойчивого развития в целях формирования творческого потенциала обучающихся». Учителя начальных классов Клара Климова и Наталья Альхова выбрали для себя направление «Формирование творческого потенциала обучающихся через реализацию социально-значимых инициатив». Данное направление позволило школьникам на основе приобретённых теоретических знаний проявить свою активную жизненную позицию. В школе регулярно проводились ярмарки инициатив, на которых ребята становились инициаторами новых социально-значимых дел. В рамках проекта привлекались также и родители учащихся, коллеги, общественность и даже руководство посёлка.

Участие в благотворительных акциях стало для ребят традицией. Они собирали новогодние подарки, изготавливали сувениры для людей, находящихся на социальном обеспечении в Уваровичской больнице, многие из которых ожидали, узнавали и от всей души благодарили маленьких благотворителей. Также с визитами добра учащиеся посещали детей-инвалидов и ветеранов войны. Организовывали сбор игрушек для детей из многодетных семей. К слову, для осуществления этой деятельности ребята никуда не обращались за спонсорской помощью, не организовывали сбор денег, а бескорыстно собирали средства для подарков и сувениров своими силами.

Также дети с удовольствием организовывали различные акции, выходя «в народ»: поздравляли женщин, находящихся на рабочих местах 8 марта; дарили приятные мгновения пожилым людям в их День; изготавливали сувениры и раздавали всем, кто хочет дополнить свой подарок в День матери или вообще в силу своей занятости забыл подготовиться; не оставляли без внимания Татьян 25 января; поздравляли с профессиональными праздниками работников почты, спасателей и представителей других профессий.

Кроме того, ребята не пропускали ни одной новой экспозиции в организованной в школе музейной комнате. Школьники не просто посещали музей, но и пополняли его экспонатами. У детей уже вошло в привычку знакомить родителей с особенностями каждой экспозиции через новости на школьном сайте, через свои впечатления и, по возможности, подключать к общему делу пополнения музея родственников, соседей, знакомых.

Большую роль в социально-значимой деятельности занимало оформление митингов у мемориала погибшим воинам ко Дню Победы, ко Дню освобождения и другим важным мероприятиям. Ребята учили соответствующие мероприятиям стихи, готовили гирлянды из шаров, плакаты с призывами, флажки, памятные буклеты присутствующим и многое другое. За это не один раз им приходилось слышать слова благодарности от односельчан, гостей мероприятий, представителей местной власти.

Еще ребята собирали отработанные элементы питания, участвовали в православных концертах и чтениях, активно поддерживали мероприятия по здоровому образу жизни, и многое другое.

Таким образом, в рамках проекта каждый учащийся получил возможность раскрыть свои способности и таланты, найти для себя посильное, интересное дело: стать благотворителем, волонтёром, организатором, ведущим, актёром, инициатором.

Подведя итоги, хочется отметить, что осуществление социально-значимой деятельности является важным средством гражданского воспитания и социализации учащихся в современном обществе. Развиваются их организаторские, творческие, коммуникативные способности. Ребята активно познают мир. Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе самоуправления, во многом определяют социальные перспективы наших ребят, их способность в дальнейшем участвовать в местном самоуправлении, а, возможно, преумножая и совершенствуя свою гражданскую активность, и в управлении страной.