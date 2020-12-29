Однажды Кролик выглянул в окно и удивился: еще вчера деревья стояли зеленые, а сегодня на них красовались желтые, красные и даже коричневые листочки.

Неужели скоро наступит зима? – подумал Кролик и зябко поежился. – Солнышко скроется. Дни станут короткими. И будет очень-очень холодно.

От таких мыслей ему стало зябко. Он быстренько сбегал на улицу за дровами и затопил камин. Ах, как весело затрещали сухие поленья! От огня по всему дому разлилась блаженная теплота. Кролик пододвинул кресло поближе к камину и принялся мечтать.

О! Это было любимое занятие Кролика. Сначала он представил, как будет кататься на лыжах. Потом он вспомнил про санки и коньки, которые так необходимы зимой.

– Как же хорошо играть в заснеженном лесу! – подумал Кролик и зевнул. – К тому же зимой будет самый лучший праздник. Новый год!

Он подбросил в камин дрова, устроился поудобнее в кресле и уснул.

Ему приснился замечательный сон! Как будто Новый год уже наступил. К нему в гости пришел Дед Мороз и оставил под елкой большую коробку с подарком. Кролик во сне принялся развязывать ленточки. Ему очень хотелось взглянуть на подарок. Но, к сожалению, проснулся.

– Так это был только сон? – с грустью произнес Кролик. – Какая жалость! Дедушка Мороз, наверное, подарил мне что-то замечательное. Может, даже какую-нибудь интересную игру.

– Эх, ну зачем я так рано проснулся? – сокрушенно воскликнул Кролик. – Вот было бы здорово узнать, что лежало в той коробке.

Кролик еще немного погоревал, но быстро успокоился.

– Там, в коробке, наверное, лежали игрушечные поезд и железная дорога. Какой это был бы чудесный подарок! Вот если бы Дедушка Мороз в самом деле подарил мне их на Новый год! Нужно срочно написать ему письмо.

Недолго думая, Кролик подсел к столу, достал цветные карандаши и листок бумаги.

– Лучше я нарисую ему, так будет надежнее: тогда Дедушка Мороз не ошибется с подарком, – решил Кролик и приступил к работе.

Через несколько минут рисунок был почти готов. Оставалось только раскрасить паровоз. Кролик выбрал самый красивый карандаш и приготовился раскрашивать трубу.

Внезапно в дверь кто-то постучал. Кролик от неожиданности подпрыгнул, и карандаш упал. Пока он его искал под столом, дверь открылась, и на пороге появился Пушистик – самый маленький бельчонок в лесу.

– Кролик, здравствуй! – приветливо поздоровался бельчонок. – Я тебе не помешал?

– Привет, Пушистик! Заходи! – ответил Кролик, выныривая из-под стола. – Ты мне никогда не мешаешь.

– А что ты делаешь? – спросил Пушистик. – Может, пойдем поиграем на улице в мяч?

– Я сейчас быстренько раскрашу свой рисунок, и тогда пойдем, ладно? Посиди пока рядом.

Пушистик подошел к столу и с любопытством стал рассматривать рисунок:

– Ух ты, какой поезд! Как же ты здорово рисуешь, Кролик!

– Я отправлю рисунок Дедушке Морозу. Может, на Новый год он мне поезд и по-дарит.

А ты уже что-нибудь у него попросил?

– Нет. Я еще совсем об этом не думал. И, кроме того, ты знаешь, Кролик, – таинственно проговорил Пушистик, – мне кажется, что Дедушки Мороза на самом деле-то и нет!

– То есть, как это нет? – удивился Кролик. – А кто же подарки приносит нам под елку?

– Я думаю, что это делают наши родители. Они узнают, что мы хотим получить в подарок, и ночью кладут под елочку. А утром делают вид, что ничего не знают.

– Ну-у-у, – протянул Кролик, – этого не может быть! Зачем родителям нас обманывать? Они же могли сами их подарить. Нет, Пушистик, я в это не верю!

– Не знаю, что тебе и сказать, – вздохнул Пушистик. – Может, наши мамы и папы в детстве тоже получали подарки своих родителей, как будто от Деда Мороза. Наверное, им это очень нравилось. Поэтому они и сами так делают сейчас.

– Нет, нет, Пушистик! Этого не может быть! Дедушка Мороз существует на самом деле!

– Очень бы хотелось в это верить, – вздохнул Пушистик.

Несколько минут в комнате было тихо. Кролик с увлечением раскрашивал поезд. Пушистик с большим интересом наблюдал за его работой.

– Послушай, Кролик, – внезапно спросил он, – а куда ты хочешь отправить свое письмо? У тебя есть адрес Деда Мороза?

– Адрес? – задумался Кролик. – Нет, адреса я не знаю. Я думал просто оставить письмо возле своих дверей.

– Нет! Так не годится! Давай смастерим почтовый ящик и напишем на нем: «Для Деда Мороза!»

– А потом? – спросил Кролик.

– А потом повесим его на дерево. И ты опустишь туда свое письмо. И я тоже так сделаю. И всем-всем скажем это сделать. Тогда Дед Мороз, если он на самом деле есть, сможет их оттуда забрать!

– Здорово! Ура! – закричал Кролик. – Давай немедленно мастерить почтовый ящик!

Работа закипела: Кролик пилил доски, Пушистик строгал их. Потом они по очереди забивали гвозди. Друзья очень устали, но зато почтовый ящик удался на славу!

Кролик принес краски с кисточкой и вывел красивыми буквами:

Для Дедушки Мороза

Работа была закончена.

– Как здорово! – восторженно прошептал Пушистик. – Такая красотища! Дед Мороз его обязательно заметит.

– Непременно заметит! А знаешь, что я придумал? Мы повесим ящик напротив моего дома. Сегодня же я начну караулить у окна и обязательно увижу, как Дедушка Мороз забирает письма. Вот будет здорово!

– Ух ты! И я хочу посмотреть! А можно я у тебя заночую? Я тебе мешать не буду. Если хочешь, будем стеречь по очереди. Кто-нибудь из нас обязательно заметит Деда Мороза.

– Давай! – обрадовался Кролик. – А то вдруг я могу случайно уснуть.

На том друзья и порешили. Кролик принялся прикреплять ящик к березке напротив своего окна, а Пушистик побежал оповещать своих знакомых.

Скоро о почтовом ящике знали все обитатели леса. Кролик еще не успел слезть с дерева, а к нему уже начали стекаться и стар и млад: одни пришли просто из любопытства, другие держали в руках запечатанные конверты. Почтовый ящик стал постепенно наполняться.

Так прошел день. Как только стемнело, Кролик и Пушистик уселись у окна. В темноте они тихо переговаривались: боялись спугнуть Деда Мороза. Но никто к ящику не подходил. Пушистик вскоре уснул, а Кролик всё сидел и ждал. Прошел час, другой.

Спать хотелось всё сильнее и сильнее. Наконец, глаза его сами собой закрылись.

– Надо разбудить Пушистика, – только и успел подумать Кролик, – обязательно надо.

Несколько часов в доме было тихо-тихо. Ни один звук не нарушил сон друзей.

Внезапно Кролик проснулся. Ему послышались чьи-то шаги на улице. Он осторожно выглянул в окно: так и есть – возле почтового ящика кто-то был! Кролик принялся будить Пушистика.

– Пушистик, миленький, проснись, – приговаривал он, – мне одному страшно…

Пушистик проснулся и тоже испугался. Сначала испугался просто так, а затем, когда увидел тень на улице, испугался по-настоящему.

Так они и сидели вдвоем, трясясь от страха. На их счастье из-за тучи выглянула луна. Она осветила полянку перед домом, березку с почтовым ящиком, а еще того, кто их так напугал, – старого бурого медведя.

– Дедушка Топтыгин, что вы там делаете? – спросил Кролик, высунувшись из окна.

– Тьфу ты, как напугал, – от неожиданности подпрыгнул на месте медведь. – Что это за манера такая, пугать старших?

– Ой, Дедушка Топтыгин, вы извините нас, пожалуйста, мы не нарочно. Мы сами испугались вас.

– Да ладно уж, чего там, – пробурчал медведь и зашагал прочь.

– Дедушка Топтыгин, – окликнул его Кролик. – Подождите. Зачем вы сюда приходили?

Но медведь и не думал останавливаться. Он зашагал еще быстрее.

Виталий КАРПИНСКИЙ

(Продолжение следует)