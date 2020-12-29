Однажды Кролик выглянул в окно и удивился: еще вчера деревья стояли зеленые, а сегодня на них красовались желтые, красные и даже коричневые листочки.
Неужели скоро наступит зима? – подумал Кролик и зябко поежился. – Солнышко скроется. Дни станут короткими. И будет очень-очень холодно.
От таких мыслей ему стало зябко. Он быстренько сбегал на улицу за дровами и затопил камин. Ах, как весело затрещали сухие поленья! От огня по всему дому разлилась блаженная теплота. Кролик пододвинул кресло поближе к камину и принялся мечтать.
О! Это было любимое занятие Кролика. Сначала он представил, как будет кататься на лыжах. Потом он вспомнил про санки и коньки, которые так необходимы зимой.
– Как же хорошо играть в заснеженном лесу! – подумал Кролик и зевнул. – К тому же зимой будет самый лучший праздник. Новый год!
Он подбросил в камин дрова, устроился поудобнее в кресле и уснул.
Ему приснился замечательный сон! Как будто Новый год уже наступил. К нему в гости пришел Дед Мороз и оставил под елкой большую коробку с подарком. Кролик во сне принялся развязывать ленточки. Ему очень хотелось взглянуть на подарок. Но, к сожалению, проснулся.
– Так это был только сон? – с грустью произнес Кролик. – Какая жалость! Дедушка Мороз, наверное, подарил мне что-то замечательное. Может, даже какую-нибудь интересную игру.
– Эх, ну зачем я так рано проснулся? – сокрушенно воскликнул Кролик. – Вот было бы здорово узнать, что лежало в той коробке.
Кролик еще немного погоревал, но быстро успокоился.
– Там, в коробке, наверное, лежали игрушечные поезд и железная дорога. Какой это был бы чудесный подарок! Вот если бы Дедушка Мороз в самом деле подарил мне их на Новый год! Нужно срочно написать ему письмо.
Недолго думая, Кролик подсел к столу, достал цветные карандаши и листок бумаги.
– Лучше я нарисую ему, так будет надежнее: тогда Дедушка Мороз не ошибется с подарком, – решил Кролик и приступил к работе.
Через несколько минут рисунок был почти готов. Оставалось только раскрасить паровоз. Кролик выбрал самый красивый карандаш и приготовился раскрашивать трубу.
Внезапно в дверь кто-то постучал. Кролик от неожиданности подпрыгнул, и карандаш упал. Пока он его искал под столом, дверь открылась, и на пороге появился Пушистик – самый маленький бельчонок в лесу.
– Кролик, здравствуй! – приветливо поздоровался бельчонок. – Я тебе не помешал?
– Привет, Пушистик! Заходи! – ответил Кролик, выныривая из-под стола. – Ты мне никогда не мешаешь.
– А что ты делаешь? – спросил Пушистик. – Может, пойдем поиграем на улице в мяч?
– Я сейчас быстренько раскрашу свой рисунок, и тогда пойдем, ладно? Посиди пока рядом.
Пушистик подошел к столу и с любопытством стал рассматривать рисунок:
– Ух ты, какой поезд! Как же ты здорово рисуешь, Кролик!
– Я отправлю рисунок Дедушке Морозу. Может, на Новый год он мне поезд и по-дарит.
А ты уже что-нибудь у него попросил?
– Нет. Я еще совсем об этом не думал. И, кроме того, ты знаешь, Кролик, – таинственно проговорил Пушистик, – мне кажется, что Дедушки Мороза на самом деле-то и нет!
– То есть, как это нет? – удивился Кролик. – А кто же подарки приносит нам под елку?
– Я думаю, что это делают наши родители. Они узнают, что мы хотим получить в подарок, и ночью кладут под елочку. А утром делают вид, что ничего не знают.
– Ну-у-у, – протянул Кролик, – этого не может быть! Зачем родителям нас обманывать? Они же могли сами их подарить. Нет, Пушистик, я в это не верю!
– Не знаю, что тебе и сказать, – вздохнул Пушистик. – Может, наши мамы и папы в детстве тоже получали подарки своих родителей, как будто от Деда Мороза. Наверное, им это очень нравилось. Поэтому они и сами так делают сейчас.
– Нет, нет, Пушистик! Этого не может быть! Дедушка Мороз существует на самом деле!
– Очень бы хотелось в это верить, – вздохнул Пушистик.
Несколько минут в комнате было тихо. Кролик с увлечением раскрашивал поезд. Пушистик с большим интересом наблюдал за его работой.
– Послушай, Кролик, – внезапно спросил он, – а куда ты хочешь отправить свое письмо? У тебя есть адрес Деда Мороза?
– Адрес? – задумался Кролик. – Нет, адреса я не знаю. Я думал просто оставить письмо возле своих дверей.
– Нет! Так не годится! Давай смастерим почтовый ящик и напишем на нем: «Для Деда Мороза!»
– А потом? – спросил Кролик.
– А потом повесим его на дерево. И ты опустишь туда свое письмо. И я тоже так сделаю. И всем-всем скажем это сделать. Тогда Дед Мороз, если он на самом деле есть, сможет их оттуда забрать!
– Здорово! Ура! – закричал Кролик. – Давай немедленно мастерить почтовый ящик!
Работа закипела: Кролик пилил доски, Пушистик строгал их. Потом они по очереди забивали гвозди. Друзья очень устали, но зато почтовый ящик удался на славу!
Кролик принес краски с кисточкой и вывел красивыми буквами:
Для Дедушки Мороза
Работа была закончена.
– Как здорово! – восторженно прошептал Пушистик. – Такая красотища! Дед Мороз его обязательно заметит.
– Непременно заметит! А знаешь, что я придумал? Мы повесим ящик напротив моего дома. Сегодня же я начну караулить у окна и обязательно увижу, как Дедушка Мороз забирает письма. Вот будет здорово!
– Ух ты! И я хочу посмотреть! А можно я у тебя заночую? Я тебе мешать не буду. Если хочешь, будем стеречь по очереди. Кто-нибудь из нас обязательно заметит Деда Мороза.
– Давай! – обрадовался Кролик. – А то вдруг я могу случайно уснуть.
На том друзья и порешили. Кролик принялся прикреплять ящик к березке напротив своего окна, а Пушистик побежал оповещать своих знакомых.
Скоро о почтовом ящике знали все обитатели леса. Кролик еще не успел слезть с дерева, а к нему уже начали стекаться и стар и млад: одни пришли просто из любопытства, другие держали в руках запечатанные конверты. Почтовый ящик стал постепенно наполняться.
Так прошел день. Как только стемнело, Кролик и Пушистик уселись у окна. В темноте они тихо переговаривались: боялись спугнуть Деда Мороза. Но никто к ящику не подходил. Пушистик вскоре уснул, а Кролик всё сидел и ждал. Прошел час, другой.
Спать хотелось всё сильнее и сильнее. Наконец, глаза его сами собой закрылись.
– Надо разбудить Пушистика, – только и успел подумать Кролик, – обязательно надо.
Несколько часов в доме было тихо-тихо. Ни один звук не нарушил сон друзей.
Внезапно Кролик проснулся. Ему послышались чьи-то шаги на улице. Он осторожно выглянул в окно: так и есть – возле почтового ящика кто-то был! Кролик принялся будить Пушистика.
– Пушистик, миленький, проснись, – приговаривал он, – мне одному страшно…
Пушистик проснулся и тоже испугался. Сначала испугался просто так, а затем, когда увидел тень на улице, испугался по-настоящему.
Так они и сидели вдвоем, трясясь от страха. На их счастье из-за тучи выглянула луна. Она осветила полянку перед домом, березку с почтовым ящиком, а еще того, кто их так напугал, – старого бурого медведя.
– Дедушка Топтыгин, что вы там делаете? – спросил Кролик, высунувшись из окна.
– Тьфу ты, как напугал, – от неожиданности подпрыгнул на месте медведь. – Что это за манера такая, пугать старших?
– Ой, Дедушка Топтыгин, вы извините нас, пожалуйста, мы не нарочно. Мы сами испугались вас.
– Да ладно уж, чего там, – пробурчал медведь и зашагал прочь.
– Дедушка Топтыгин, – окликнул его Кролик. – Подождите. Зачем вы сюда приходили?
Но медведь и не думал останавливаться. Он зашагал еще быстрее.
Виталий КАРПИНСКИЙ
(Продолжение следует)