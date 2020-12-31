До Нового года остаются считаные часы. Самое время подвести итоги прожитого 2020-го, наметить планы на будущий. Каким же был для нас год уходящий и чего следует ожидать от наступающего 2021 года? Об этом наше интервью с председателем Буда-Кошелевского райисполкома Анатолием ГАПОНИКОМ.

– Анатолий Генрикович, какие события 2020-го года, на ваш взгляд, останутся в истории района?

– Начну с того, что 2020-й был, несомненно, непростой. Нас испытывала на прочность пандемия. Но уходящий год стал не столько годом испытаний – он требовал принимать трудные решения и в то же время подтолкнул к позитивным изменениям, сплотив нас. Мы научились справляться с COVID-19, за что огромное спасибо нашим медикам. Их профессионализм и стойкость стали тем последним рубежом, на котором идет сражение за каждую человеческую жизнь. Мы научились противостоять политическим вызовам. Не могу не отметить мудрости, единства и солидарности будакошелевцев, их верности созидательному курсу развития страны, которые они проявили во время и после выборов Президента Республики Беларусь. Это, безусловно, событие, которое определило дальнейшую судьбу всей страны. Все мы за этот год стали сильнее и мудрее.

Наш район сельскохозяйственный, и основной вклад в его развитие вносит аграрный сектор. Уходящий год выдался для наших аграриев насыщенным и непростым, но вместе с тем одним из самых успешных, несмотря на холодную весну и эпидемиологические факторы. Район намолотил рекордный урожай зерна – 172 тыс. тонн, превысив намолот 2014-го года (163,6 тыс. тонн). В том числе намолочено зерна кукурузы в количестве 77,9 тыс. тонн, или 160,4% к аналогичному периоду прошлого года, при урожайности 63 ц/га. Валовой сбор рапса составил 5,6 тыс. тонн, или 101,4% к аналогичному периоду прошлого года, при урожайности 15,9 ц/га, картофеля – 18,8 тыс. тонн, или 90,3%, при урожайности 283 ц/га.

Безусловно, огромную роль сыграли усердие и мастерство механизаторов, профессионализм агрономов, умелая организация производственного процесса руководителями наших хозяйств, а также умение работать одной слаженной командой. Мы в очередной раз доказали, что успех – это не просто благоприятное стечение обстоятельств, а результат многолетней работы тысяч людей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что белорусские аграрии в очередной раз выдержали свой серьезный экзамен на компетентность, а самое главное – на преданность своему делу. Отрадно, что на областном фестивале «Дожинки-2020», который проходил в этом году в Мозыре, награды по итогам уборки зерновых и зернобобовых культур получили 4 представителя Будакошелевщины, а сам район вошел в тройку лидеров в номинации за наивысший показатель по выходу зерна на 1 балло-гектар. В числе передовиков жатвы-2020 – комбайнер-тысячник Дмитрий Карпов из ОАО «Николаевка». Среди операторов зерносушильных установок третьим стал Василий Головацкий из того же предприятия. За многолетний плодотворный труд в системе агропромышленного комплекса Почетной грамотой Гомельского областного Совета депутатов был награжден тракторист-машинист СУП «Андреевка» Сергей Дроздов, а главный агроном ОАО «Юбилейный-Агро» Николай Демин удостоен благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Хороший урожай зерновых и овощей собрали в нынешнем году фермерские хозяйства района. А их у нас, к слову, 54. Лучше прошлого года сработал район по заготовке кормов, что дает основания предполагать стабильное производство продукции животноводства. Для общественного поголовья скота по состоянию на 1 декабря 2020 года в районе заготовлено кормов в количестве 70,8 т.к.ед., что в расчете на одну условную голову скота составляет 26,4 ц.к.ед., или на 7,4 ц.к.ед. выше уровня прошлого года. В хозяйствах района заготовлено сена в количестве 10,6 тыс. тонн, или 98,6 % к прошлому году, сенажа – 37,1 тыс. тонн, или 166,4 %, зерносенажа – 0,5 тыс. тонн, силоса – 200 тыс. тонн, или 123,4 %. В целом заготовке кормов в районе уделяется большое внимание, так как основные деньги на селе – это средства, полученные от животноводства. При этом достижение высоких результатов было бы невозможно без поддержки на уровне главы государства и областного исполнительного комитета. В уходящем году машинно-тракторный парк сельхозпредприятий района пополнили 47 единиц техники, в том числе за счет средств областного бюджета было приобретено 4 комбайна на газомоторном топливе, 4 пресс-подборщика-обмотчика, 2 пресс-подборщика рулонных, кормоуборочный комбайн, погрузчик «АМКОДОР», 12 тракторов: 6 МТЗ-1221 и 6 МТЗ-1523, другая прицепная техника.

Необходимо отметить, что в текущем году предприятиям промышленной сферы, несмотря на все трудности, удалось произвести промышленной продукции на 21,5% выше, чем в прошлом году, или более чем на 31,2 миллиона рублей больше в денежном выражении. За истекший период 2020 года в экономику района инвестировано порядка 96 миллионов рублей, что на 48 миллионов рублей больше, чем за 2019 год.

Хочу отметить, что в этом году у нас хороший показатель по экспорту товаров. И это, в первую очередь, благодаря слаженной работе РУП «Белоруснефть-Особино», наших мясоперерабатывающих комбинатов, которые являются основными экспортерами продукции.

Акцент в развитии района делается не только на поддержку и развитие госпредприятий, но и на развитие частной инициативы. Ведь представители малого и среднего бизнеса, как и в предыдущие годы, вносят весомый вклад в развитие реального сектора экономики региона. Сегодня частные предприятия – это вторая часть от всех предприятий и организаций нашего района. Наши предприниматели осуществляют деятельность практически по всем направлениям. Отмечу, что в сфере производства они занимают порядка 44%, в сфере торговли 36%.

Частными предприятиями наряду с государственными создаются новые рабочие места. Только за 3 последних года в районе создано более 130 рабочих мест, 23 из которых – в 2020-м году.

В текущем году принимались все меры для повышения уровня жизни населения. В частности, торговое обслуживание населения на порядок стало выше. За истекший период 2020 года открыто 26 торговых объектов общей торговой площадью более 2 тысяч квадратных метров.

Благодаря субъектам торговли различных форм собственности, в том числе 21 системы Белкоопсоюза, жители района были обеспечены широким спектром продовольственных и непродовольственных товаров. И за 11 месяцев текущего года розничный товарооборот в целом по району сложился на уровне 101,1%.

А сколько знаковых достижений у наших школьников, педагогов, спортсменов! По итогам учебного года аттестаты особого образца с награждениями медалями получили 4 выпускника 11-х классов гимназии, Уваровичской, Потаповской и средней школы №1 райцентра. В этом году по итогам централизованного тестирования район занял 10 место в областном рейтинге. Выпускница Коммунаровской школы Анастасия Кустова получила 100-балльный результат по обществоведению (учитель И.А. Венцель), 99-балльный – по белорусскому языку (учитель В.Н. Жгарева) и 90-балльный – по немецкому языку (учитель Е.М. Смолякова). Свыше 90 баллов имеют выпускники гимназии (96 баллов по математике и 91 балл по физике у Вадима Козлова, учителя Е.А. Ковалева и К.И. Маслюков; 91 балл по английскому языку у Ивана Евтухова, учитель В.О. Оборская), Уваровичской школы (96 баллов по белорусскому языку у Марии Козловой, учитель Г.В. Прищепова), средней школы №1 (90 баллов по белорусскому языку у Анастасии Жигалиной, учитель Т.П. Минина).

По итогам областного конкурса на лучшую организацию работы учреждений общего среднего образования в 2019/2020 учебном году победителем стала Коммунаровская школа. За год нашими талантливыми школьниками завоевано 127 дипломов различных степеней в интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах областного, республиканского уровня.

Лидером по количеству полученных дипломов стал Уваровичский центр детского творчества, которым завоевано 64 диплома в творческих конкурсах, из них 17 республиканского и 14 международного уровня.

Порадовали успехами наши спортсмены. В ходе подготовки спортивного резерва учащимися СДЮШОР «СПАРТА» в областных и республиканских соревнованиях по вольной борьбе, тяжелой атлетике и велоспорту завоевано 33 награды: 12 золотых, столько же серебряных и 9 бронзовых медалей. Это говорит о высоком потенциале наших педагогов, которые умеют достойно воспитывать лучшие качества характера в подрастающем поколении, вкладывая в молодежь душу, знания и умения.

Мы по праву можем гордиться успехами наших творческих коллективов, талантливой молодежи, спортсменов, ведь их победы – весомый вклад в общий успех района. Учащимися детских школ искусств с 2020-го года стали 505 человек, что составляет 17,4% при областном показателе 13,4% от общего количества учеников общеобразовательных учреждений района. Более 50 учащихся стали лауреатами творческих областных и международных конкурсов.

В течение года наши народные творческие коллективы, защищая честь не только Будакошелевщины, но и Беларуси, выступали на сценах различных международных фестивалей и привозили дипломы лауреатов, победителей. Так, танцевальный коллектив «Вербница» филиала «Уваровичский ГДК» в VII открытом турнире национальных танцев в рамках XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» завоевал 4 диплома, фольклорный коллектив «Сябрына» ГУК «Буда-Кошелевский центральный районный дом культуры» в областном конкурсе XV Республиканского фестиваля народного творчества ветеранских коллективов награжден дипломом 1 степени. В 2020 году по результатам 25-го областного конкурса на творческую индивидуальность Губичская сельская библиотека заняла 2 место в номинации «За поисковую и исследовательскую деятельность» и была награждена дипломом 2 степени Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского областного исполнительного комитета.

Целенаправленный межведомственный подход в организации профилактической работы с несовершеннолетними позволил снизить число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием. В целом благодаря активным действиям правоохранителей отмечается снижение общего количества преступлений.

Актуальность проблемы экстренной помощи людям, устойчивого функционирования субъектов хозяйствования, коммуникаций и в целом экономики города и района сегодня трудно переоценить, ведь от ее решения во многом зависит жизнь человека. Поэтому отдельные слова благодарности хотелось бы направить и в адрес спасателей.

Да, год был насыщен событиями. Вместе мы смогли достойно, с соблюдением противоэпидемических мер провести праздники, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализовав ряд патриотических проектов. Многое сделано по благоустройству и наведению порядка на земле. Значительно в этом году преобразился районный центр, в лучшую сторону изменились наши сельские населенные пункты.

И сегодня в очередной раз я благодарю всех, кто был неравнодушен и внёс свой вклад в наведение порядка и благоустройство г. Буда-Кошелево, сельских населенных пунктов. Только общими усилиями мы достигли такого результата.

Вместе с тем, нам есть над чем работать, многое ещё в этом направлении предстоит сделать в наступающем 2021 году. И здесь я в очередной раз рассчитываю на вашу поддержку и понимание. Только сообща мы сможем сделать наш район краше.

– Никто не станет спорить, что город, впрочем, как и весь район, преображается с каждым годом. Многое делается по благоустройству, созданию для населения комфортных условий проживания.

– Да, это действительно так. Можно смело сказать, что этот год был годом развития. Начну с того, что в этом году открыт и введен в эксплуатацию наш долгострой – Коммунаровский Дворец культуры. Очень нужен был этот объект нашим людям, и я благодарен областной власти за понимание и поддержку. После ремонта снова приняли дошколят обновленные Кошелевский и детский сад №2, что на ул. Лавриновича в райцентре. Была выполнена задача по обеспечению всех учреждений горячим водоснабжением. Хотя пандемия коронавируса внесла коррективы в работу центральной районной больницы, в течение года в ряде отделений, а также в Неговской и Рогинской АВОП, Морозовичском, Кошелевском и Чеботовичском ФАПах был проведен ремонт системы отопления, заменен дверной блок в здании поликлиники. Закуплено новое оборудование: кардиорегистратор портативный, генератор холодного тумана, электрокардиографы, установка компрессорная, светильники смотровые, стерилизатор паровой, блоки подачи медицинских газов и другое.

В июне после масштабной реконструкции открылся комплекс из четырех птичников в РУП «Белоруснефть-Особино». С использованием государственной поддержки построено 9706 тысяч квадратных метров жилой площади. В текущем году введен в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом по ул. Совхозной в г. Буда-Кошелево, буквально сегодня, 31 декабря, введен 40-квартирный дом в Коммунаре. Квартиры там получили многодетные семьи. Еще 16 семей улучшают жилищные условия путем индивидуального строительства. Этот пример наглядно показывает и доказывает социальную направленность политики государства.

Не всё, что планировали, удалось, но хочу отметить, что в 2020 году мы наработали определенный задел на следующий год.

– Какие проекты планируется реализовать на территории района в 2021-м году?

– Один из самых значимых проектов – это введение в строй крупного свиноводческого комплекса с замкнутым циклом мощностью 24 тысячи голов свиней в год на территории СУП «Андреевка», модернизированных МТФ «Папоротное» филиала «Морозовичи-Агро» с телятником для откорма молодняка на 200 голов ОАО «Гомельский химический завод» и инкубатория мощностью 24 тысячи штук яиц в год РУП «Белоруснефть-Особино». В следующем году планируется выделение 20-ти земельных участков в микрорайоне «Молодежный» и строительство 40-квартирного жилого дома по ул. Э. Лавриновича в райцентре. В ближайшей перспективе – обеспечение горячим водоснабжением всех детских садов, завершение ремонта в Чеботовичской и Глазовской школах.

– А что в плане сельскохозяйственного производства?

– Планы амбициозные, но их надо выполнять. Начиная с будущего года, я планирую скорректировать структуру посевных площадей для сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на выращивании КРС. Да, кукуруза на зерно – это хорошо, но она нужна главным образом на корм птице и свиньям. А таких предприятий у нас в районе только два – это РУП «Белоруснефть-Особино» и СУП «Андреевка». Остальные получают прибыль главным образом от реализации молока и мяса. Исходя из этого, наша главная задача – заготовить прочную кормовую базу. Для этого вся структура посевных площадей будет пересмотрена с учетом потребности хозяйств в кормах в сторону увеличения посевов однолетних и многолетних трав.

– Чтобы все планы воплотились, прежде всего должны выполняться все доведенные социально-экономические показатели?

– Безусловно. И перед предприятиями на следующий год поставлена довольно высокая планка. Высокая, но реальная, требующая от каждого из нас отдачи. Увеличение объемов производства, рост выручки, повышение качества выпускаемой продукции, поиски новых рынков. Помимо исполнительской дисциплины, соблюдения технологий, нам обязательно понадобятся инициатива и поиск, новые креативные идеи.

– Главное, что интересует людей, это наличие работы и размер заработной платы?

– Средняя заработная плата составляет 894,3 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом она выросла на 14,7%. Самые большие зарплаты мы имеем в промышленности и лесном хозяйстве. В целом задача сокращения убытков и поиск новых способов получения доходов стоит сегодня не только перед реальным сектором экономики, но и перед бюджетными отраслями. Поэтому нужно ценить то, что имеем. Как мы будем жить – зависит только от нас.

– Новый год всегда связан с надеждами на лучшее, ожиданием чего-то нового, светлого, радостного. Анатолий Генрикович, а чего вы ожидаете от нового 2021-го года?

– Наш район – сельскохозяйственный, а это значит, что доходы в первую очередь зависят от результатов работы села. Но самое главное, чего я хочу и к чему стремлюсь в своей каждодневной работе, – сделать всё для того, чтобы людям было комфортно жить и работать в Буда-Кошелевском районе. Это и есть моя главная задача как руководителя этого района, как человека и гражданина.

– Что хотели бы пожелать будакошелевцам?

– Новый год – особенный праздник. Он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость от новых начинаний. Накануне 2021 года желаю всем жителям района прежде всего мира, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и, конечно, здоровья. В этом году мы это почувствовали, как никогда, что каждый из нас ответственен не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих. Мы все ответственны друг за друга.

Молодежи хочу пожелать воплощения самых смелых идей на благо нашей Родины, а ветеранам – бодрости духа и оптимизма, чтобы и дальше передавать свои знания и опыт. Пусть всегда будут рядом с вами ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание. Каким станет 2021 год, что он принесет – во многом зависит от нас самих. Убежден, что какие бы вызовы не готовил нам грядущий год, вместе, как говорится, и «горы можно свернуть».

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем, кто своим честным трудом вносит достойный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие района, всем, кто ранее создавал предпосылки для его динамичного и стабильного развития и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Низкий поклон ветеранам труда и труженикам Будакошелевщины за добросовестный труд на благо своего района! Пусть светлым и радостным будет этот праздник, пусть благополучие и счастье придут в ваши дома.

С Новым годом вас, уважаемые будакошелевцы!

– Спасибо большое за содержательную беседу. Здоровья, счастья, успехов во всем вам и вашим близким!

Ирина ПАЛУБЕЦ

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