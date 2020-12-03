Взяточничество — это из тех явлений, борьба с которым на всех уровнях власти в Республики Беларусь идёт очень последовательно. Однако все предпринимаемые меры не дадут хорошего результата до тех пор, пока каждый из нас не будет знать ключевых правил борьбы с этим явлением и применять их в реальной жизни, а также иметь представление о том, как устроен механизм противодействия взяточничества и куда, при случае, нужно обращаться.
ПРАВИЛО №1: Повышаем правовую грамотность
«Очень часто возникают вопросы по коррупционной составляющей, когда населению что-либо непонятно, когда есть какие-то пробелы в качестве и широте информирования людей». Один из лучших методов борьбы с коррупцией — повышение уровня правовой грамотности, который позволяет людям чётко различать: где есть коррупционная составляющая, а где её нет, и реагировать соответственно.
ПРАВИЛО №2: Помнить об ответственности
Некоторым гражданам кажется, что мелкие взятки, дары и прочие подношения — это не очень серьёзная, с точки зрения закона, провинность. У нас ещё с советских времён не изжит тот самый менталитет, когда многие бытовые проблемы решались дачей денег «на лапу». Так вот, сейчас совсем другие годы. Помните об этом. Борьба с коррупцией организована так, что скрыть подобные факты практически нереально. Как для получателей взяток, так и для их подносителей предусмотрена уголовная ответственность по статьям 430, 431 и 432 УК Республики Беларусь, и наказание за подобные преступления всегда оказывается жёстким. Так что если вам придёт в голову предложить кому-либо взятку или взять её самому, то подумайте дважды и откажитесь от этой затеи.
ПРАВИЛО №3: Защищаться при любых обстоятельствах
В жизни бывает всякое. Порой находятся не очень чистые на руку люди, которые пытаются предлагать (или даже вымогать) взятку за те или иные услуги. В подобных обстоятельствах нужно защищать свои законные права быстро, решительно. И, разумеется, сразу обращаться в милицию.
Виталий Юрьевич Подзерун напоминает про ответственность за противоправные действия:
Статья 430. Получение взятки
- Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), — наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
- Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
- Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение, -(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Статья 431. Дача взятки
- Дача взятки — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.
- Дача взятки повторно либо в крупном размере — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет.
- Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательства взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.
Статья 432. Посредничество во взяточничестве
- Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя (посредничество во взяточничестве) — наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.
- Посредничество во взяточничестве, совершенное повторно, либо с использованием своих служебных полномочий, либо при получении взятки в крупном размере, — наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.
- Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо при получении взятки в особо крупном размере — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Примечание. Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном и активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления.