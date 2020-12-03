Взяточничество — это из тех явлений, борьба с которым на всех уровнях власти в Республики Беларусь идёт очень последовательно. Однако все предпринимаемые меры не дадут хорошего результата до тех пор, пока каждый из нас не будет знать ключевых правил борьбы с этим явлением и применять их в реальной жизни, а также иметь представление о том, как устроен механизм противодействия взяточничества и куда, при случае, нужно обращаться.

ПРАВИЛО №1: Повышаем правовую грамотность

«Очень часто возникают вопросы по коррупционной составляющей, когда населению что-либо непонятно, когда есть какие-то пробелы в качестве и широте информирования людей». Один из лучших методов борьбы с коррупцией — повышение уровня правовой грамотности, который позволяет людям чётко различать: где есть коррупционная составляющая, а где её нет, и реагировать соответственно.

ПРАВИЛО №2: Помнить об ответственности

Некоторым гражданам кажется, что мелкие взятки, дары и прочие подношения — это не очень серьёзная, с точки зрения закона, провинность. У нас ещё с советских времён не изжит тот самый менталитет, когда многие бытовые проблемы решались дачей денег «на лапу». Так вот, сейчас совсем другие годы. Помните об этом. Борьба с коррупцией организована так, что скрыть подобные факты практически нереально. Как для получателей взяток, так и для их подносителей предусмотрена уголовная ответственность по статьям 430, 431 и 432 УК Республики Беларусь, и наказание за подобные преступления всегда оказывается жёстким. Так что если вам придёт в голову предложить кому-либо взятку или взять её самому, то подумайте дважды и откажитесь от этой затеи.

ПРАВИЛО №3: Защищаться при любых обстоятельствах

В жизни бывает всякое. Порой находятся не очень чистые на руку люди, которые пытаются предлагать (или даже вымогать) взятку за те или иные услуги. В подобных обстоятельствах нужно защищать свои законные права быстро, решительно. И, разумеется, сразу обращаться в милицию.

Виталий Юрьевич Подзерун напоминает про ответственность за противоправные действия:

Статья 430. Получение взятки

Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), — наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере — наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение, -(в ред. Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 N 227-З) наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 431. Дача взятки

Дача взятки — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

Дача взятки повторно либо в крупном размере — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом или без штрафа.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательства взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.

Статья 432. Посредничество во взяточничестве

Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя (посредничество во взяточничестве) — наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.

Посредничество во взяточничестве, совершенное повторно, либо с использованием своих служебных полномочий, либо при получении взятки в крупном размере, — наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо при получении взятки в особо крупном размере — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Примечание. Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном и активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления.