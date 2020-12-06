Леонид Николаевич Войтович – имя этого человека известно многим: учащимся, преподавателям аграрно-технического колледжа, ученым, жителям города. Про таких говорят: человек-эпоха. Он входил в элиту педагогов-методистов, задавал тон в развитии среднего специального образования в области сельского хозяйства. В ноябре Леонид Николаевич ушел из жизни. Но память об этом замечательном человеке останется в его делах, учениках, коллегах.

Его, уроженца Лоевского района, с Будакошелевщиной судьба связала с далекого 1958 года, когда вчерашний молодой преподаватель Пружанского техникума механизации сельского хозяйства был назначен заместителем директора по учебной работе Буда-Кошелевского техникума механизации сельского хозяйства. Буквально через два года Леонид Николаевич становится директором техникума – и руководит учебным заведением почти 16 лет. 15 апреля 1976 года он занимает должность заместителя директора по учебной работе уже совхоза-техникума. С 1 октября 1991-го, находясь на заслуженном отдыхе, вплоть до августа 2004-го занимался методической работой в аграрно-техническом колледже.

Коллеги Леонида Николаевича благодарны судьбе за то, что имели возможность работать рука об руку с этим удивительным человеком, профессионально расти, набираться опыта. Педагоги, учащиеся были одной семьей, в которой царила атмосфера тепла, взаимовыручки и доверия. Семьей со сложным характером, но все без исключения работали на имидж учебного заведения.

Леонид Николаевич был блестящим педагогом, новатором, одним из ведущих методистов сельскохозяйственного профиля в системе Министерства образования. Именно он стал основным разработчиком учебно-планирующей нормативной документации, позволяющей совхозу-техникуму стать колледжем. Причем колледж стал первым в республике учебным заведением подобного типа. А позднее Леонид Николаевич был создателем непрерывного процесса обучения, когда за шесть лет – 4 года в колледже и 2 – в БАТУ – учащиеся могли получить специальность инженера-механика и инженера-электрика. Знания у выпускников были основательные. Только в первом выпуске 9 человек получили диплом с отличием.

Незаурядным способностям руководителя под стать были и личные качества Леонида Николаевича – порядочность и интеллигентность, скромность, умение выслушать и убедить, дать возможность каждому человеку поверить в себя. В любых обстоятельствах он держал эмоции при себе, никогда не позволял себе обидеть или оскорбить человека.

В жизни Леонид Николаевич был прекрасным семьянином – мужем, отцом, дедом. Увлекался фотографией, а рыбалка была его страстью. Много читал и много внимания уделял самообразованию педагогов.

За многолетний опыт педагогической работы по подготовке специалистов для сельскохозяйственного производства Леонид Николаевич Войтович награжден медалью «За доблестный труд», Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства, Министерства образования Республики Беларусь.

Долгие годы он был опорой для многих людей, порой единственным человеком, который мог помочь. Он ушел из жизни, но не из памяти людей… О нем всегда будут говорить с благодарностью.

Подготовила Елена Белко