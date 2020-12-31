Участие в любом массовом мероприятии сопряжено со многими факторами опасности. Чтобы избежать возможных неприятностей, каждому гражданину необходимо знать основные правила поведения в местах массового скопления людей.

Во время участия в массовых мероприятиях граждане обязаны:

• соблюдать и поддерживать общественный порядок;

• не допускать действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих;

• бережно относиться к сооружениям и оборудованию объекта проведения массового мероприятия;

• вести себя уважительно по отношению к другим гражданам и обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия;

• выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности во время проведения мероприятия;

• не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;

• парковать автотранспорт в специально отведенных для этого местах;

• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям сотрудников органов внутренних дел или администрации объекта, соблюдать спокойствие и не создавать паники.

Участникам массового мероприятия запрещается:

▶ допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей;

▶ проносить запрещенные к обороту предметы и вещества, огнестрельное и холодное оружие, колющие, режущие, а также иные предметы, которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, пиротехнические изделия, огнеопасные, ядовитые и раздражающие слизистые оболочки человеческого организма вещества, алкогольные напитки, пиво, напитки и продукцию в стеклянной и металлической таре, крупногабаритные свертки, сумки, чемоданы и иные предметы, мешающие другим участникам, а также нормальному проведению массового мероприятия;

▶ распивать спиртные напитки или появляться в пьяном виде в общественных местах;

▶ повреждать оборудование, элементы оформления сооружений и зеленые насаждения;

▶ наносить на любые поверхности и предметы, использовать плакаты и иную продукцию из любых материалов, демонстрирующих условные обозначения, символику, лозунги, направленные на разжигание расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и вражды.

Напоминаем, зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Уважаемые жители, сегодня сомнительные телеграмм-каналы призывают белорусов нарушать закон в новогодние праздники. Не поддавайтесь на провокации, соблюдайте порядок, не забывайте о правилах безопасности и уважайте других.

Подготовила Наталья ЛОГУНОВА