Акцию, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, провели сотрудники ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома.

Старший инспектор ДПС, майор милиции Сергей Мишко встретился с воспитанниками детского сада и учениками средней школы агрогородка Широкое.

Сергей Алексеевич провел познавательно-обучающую беседу, ребята вспомнили правила дорожного движения, дорожные знаки, правила перехода дороги. Сотрудник милиции объяснил детям как правильно оценивать обстановку на дорогах и улицах во время движения по ним, особенно в необычных условиях: в темное время суток и в плохих погодных условиях.

Также особое внимание детей было акцентировано на обязательном ношении одежды со светоотражающими элементами, так как в темное и пасмурное время суток, благодаря светоотражателям, дети будут более заметны на дороге.

В завершение мероприятия дедсадовцам вручили фликеры, которые помогут им быть заметнее и оставаться в безопасности на улице.

В школе старший инспектор также напомнил детям о необходимости ношения на верхней одежде в тёмное время суток светоотражающих элементов, рассказал о правилах поведения на проезжей части, объяснил, как поступать в чрезвычайных ситуациях, и ответил на все интересующие ребят вопросы.

Ирина ШУТОВА

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