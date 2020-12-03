Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева провела встречу с трудовым коллективом Потаповской средней школы.
В ходе беседы были освещены актуальные вопросы направления государственной социальной политики Республики Беларусь.
Не оставила Наталья Никитовна без внимания и вопрос введения обязательного масочного режима.
— Соблюдение необходимых мер защиты позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции, — подчеркнула Наталья Киселева.
На все вопросы, поступившие в ходе встречи, даны исчерпывающие ответы.
Ирина ШУТОВА
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