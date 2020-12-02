Основным видом грузового и пассажирского транспорта в республике является железнодорожный транспорт, который функционирует днём и ночью, независимо от времени года и атмосферных условий, связывая в единое целое все области и большинство крупных населенных пунктов и удовлетворяя потребность населения в перевозках и обеспечивают нормальный оборот продуктов промышленности и сельского хозяйства.

Но современная железная дорога – это еще и различные сложные инженерные сооружения, технические устройства и устройства от исправности которых зависит в первую очередь своевременность и безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Особую остроту в последнее время приобрели вопросы, связанные с деструктивным поведением отдельных граждан, пытающихся преступными методами вмешаться в налаженную работу железнодорожного транспорта путем наложения на рельсы посторонних предметов, умышленного замыкания рельсовой цепи, что приводит к сбоям в графике движения поездов.

Все вышеперечисленные действия, кажущиеся некоторым несознательным гражданам лишь невинной шалостью, на самом деле могут привести к серьезным чрезвычайным происшествиям, а к лицам виновным в их совершении будут применены меры административной или уголовной ответственности.

На территории Гомельской области зарегистрировано 7 фактов умышленного подкладывания на железнодорожные пути посторонних предметов с целью блокирования движения поездов. География таких противоправных действий разнообразна. Все 7 фактов зарегистрированы в разных местах на территориях г. Гомеля, Добрушского, Светлогорского, Гомельского и Мозырского районов.

По каждому из вышеуказанных фактов следственными подразделениями возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ст. 309 УК Республики Беларусь (умышленное приведение в негодность путей сообщения), а сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия по установлению виновных лиц.

Стоит отметит, что в отдельных случаях злоумышленникам удалось осуществить свой замысел по остановке движения поездов. Так, 02 ноября в 07:35 02 ноября в районе остановочного пункта Дударево расположенного на территории железнодорожного перегона Гомель – Добруш, неизвестный, при помощи алюминиевой проволоки сомкнул пары рельс, что привело к срабатыванию запрещающего сигнала светофора и явилось причиной задержки более чем на 30 минут движения на данном участке пассажирских поездов региональных линий сообщением «Гомель – Добруш» и «Добруш – Гомель».

Заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома – начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Анатолий Васильев напомнил, что нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте наказывается штрафом от 2-х до 50 базовых величин. При наступлении более тяжких последствий наступает уже уголовная ответственность по ст. 309 УК (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения) и наказывается лишением свободы от 6 месяцев до 10 лет.

Уважаемые граждане, сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги» призывают вас не поддаваться деструктивным призывам и не совершать поступков, за которые потом придется отвечать по всей строгости закона.

ОИОС УВД