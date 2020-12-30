На 32-й сессии районного Совета депутатов 28-го созыва выбрали делегатов на шестое Всебелорусское народное собрание. В работе сессии приняли участие председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Николай Васильков и депутат Гомельского областного Совета депутатов Галина Трибунах. Всего в повестке дня было заявлено 16 вопросов.

На сессии избрано 10 делегатов, 8 из них являются депутатами райсовета. Они будут представлять Будакошелевщину на важнейшем для нашей страны общественно-политическом событии, которое пройдет в Минске 11-12 февраля 2021 года. Главное требование к кандидатам – достижение 18-летнего возраста и регистрация на территории Республики Беларусь. От каждого региона – не более 310 человек, от Минска – не более 370. Все кандидаты представляют интересы разных групп и слоев общества. Всего во Всебелорусском народном собрании примут участие 2700 делегатов. В состав районной делегации вошли представители различных отраслей. Так, сферу образования представит директор Коммунаровской средней школы Михаил Борисевич. Михаил Николаевич высококвалифицированный и опытный руководитель, свободно владеющий теорией и практикой современного управления. Учреждение образования под его руководством неоднократно становилось победителем в различных конкурсах, а учащиеся показывают отличные результаты в учебе и творческой деятельности. Депутатский корпус представят председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева и председатель Гусевицкого сельского исполнительного комитета, депутат сельского Совета депутатов Артем Гришай. Агропромышленный комплекс, к слову, не первый раз, представит директор КСУП «Губичи» Михаил Рыбик. За плечами Михаила Алексеевича огромный опыт работы в сельскохозяйственной отрасли. С 1998 года он эффективно руководит одним из лучших сельхозпредприятий района, знает передовой отечественный опыт по профилю деятельности хозяйства. Впервые на таком масштабном мероприятии предстоит побывать главе фермерского хозяйства, депутату Октябрьского сельского Совета депутатов Андрею Романенко, главному редактору газеты «Авангард», депутату районного Совета депутатов, председателю РО РОО «Белая Русь» Ирине Палубец, заведующему Дербичским фельдшерско-акушерским пунктом Татьяне Пугач. Силовые структуры представит начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун. От общественности в состав делегации вошла ветеран труда, член РО ОО «Белая Русь» Галина Михальцова. Возглавит делегацию от Буда-Кошелевского района председатель райисполкома Анатолий Гапоник.

Также на сессии был рассмотрен вопрос о наименовании элементов улично-дорожной сети. Теперь новые улицы в квартале индивидуальной жилой застройки «Молодежная» будут носить имена известных земляков Александра Андреенко, Ольгерда Кравцова и Сергея Понамарева.

Другие вопросы, вынесенные на повестку дня, касались внесения изменений в ранее принятые райсоветом решения.

Для участия в сессии были приглашены члены райисполкома, председатели сельских Советов депутатов, руководители структурных подразделений райисполкома и районных организаций, прокурор района.

Началась же сессия с торжественного момента. Почетными грамотами и благодарностями от райсовета были награждены представители органов местного самоуправления, своей активной деятельностью внесшие вклад в решение вопросов жизнеобеспечения населения: депутат районного Совета депутатов по Рогинскому избирательному округу №29 Татьяна Сорокина, депутат районного Совета депутатов по Дуравичскому избирательному округу №17 Татьяна Романенко, помощник председателя Широковского сельского Совета депутатов по аг. Широкое Елена Лапицкая, депутат Губичского сельского Совета депутатов Олег Сомов, депутат районного Совета депутатов по Пенчинскому избирательному округу №15 Александр Немцев, депутат районного Совета депутатов по Шарибовскому избирательному округу №22 Валентин Комешко, депутат районного Совета депутатов по Узовскому избирательному округу №33 Александр Хацулев, депутат Потаповского сельского Совета депутатов Светлана Певнева, помощник председателя Морозовичского сельского Совета депутатов по н.п. Рекорд Татьяна Михалкова и депутат Чеботовичского сельского Совета депутатов Алексей Сковпнев.

С отчетом о своей деятельности, работе президиума и постоянных комиссий выступила председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. В своем докладе председатель райсовета подробно остановилась на всех направлениях и аспектах деятельности депутатского корпуса.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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