Молодёжный совет при Гомельском областном Совете депутатов при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского облисполкома инициировал проведение областного конкурса видеороликов «Быть на земле – не стыдно».

Цели – формирование гражданско-патриотического сознания, любви к малой родине, воспитание ответственного отношения молодёжи к развитию белорусского села, укреплению экономики региона, укрепление традиций уважения к человеку труда, стимулирование инициативности, предприимчивости и активной жизненной позиции, формирование позитивного имиджа родного края, культивирование бережного и созидательного отношения к месту проживания, добрососедства и толерантности.

В конкурсе принимают участие представители молодёжи в возрасте от 18 до 31 года, постоянно проживающие в сельских населённых пунктах Гомельской области.

До 21 декабря участникам необходимо прислать заявку и конкурсную работу на электронный адрес mol@gu.gomel.by (с пометкой «Быть на земле не стыдно»).

Конкурс проводится в трёх номинациях:

— «Человек от земли» (участвуют работники реального сектора экономики – сельскохозяйственных организаций, перерабатывающей промышленности, фермеры, ремесленники, предприниматели);

— «Здесь моё призвание» (среди работников социальной сферы, работающих в сельской местности);

— «Взгляд со стороны» (среди журналистов и блогеров, поддерживающих идеи развития села).

Видеоролики могут быть сняты любыми доступными техническими средствами. Технические требования: формат видео – MPEG4, разрешение видео – минимальное HD1280х720, максимальное FullHD 1920х1080, продолжительность – до 100 сек. Видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой (название видеоролика, имя автора, населённый пункт, район).

Положение Быть на земле не стыдно