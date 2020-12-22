Неэксплуатируемые здания и сооружения несут немало опасностей, при этом портят внешний вид населенных пунктов. В большинстве своем они находятся в аварийном состоянии, из-за чего существует большая вероятность обрушения и, значит, есть риск получения травм и даже гибели людей, которые в эти здания и сооружения проникают.

Работниками Буда-Кошёлевского районного отдела по ЧС, на постоянной основе проводятся мероприятия на территории района по выявлению неэксплуатируемых зданий и сооружений, а также принятию соответствующих мер по ограничению доступа.

При проведении очередного мониторинга по выявлению аварийных и неэксплуатируемых зданий населенных пунктов в районе населенного пункта Шарибовка была обнаружена аварийная дымовая труба возле котельной принадлежащей, коммунальному сельскохозяйственному унитарному предприятию «Кривск», которая могла упасть на жилые дома. На месте чрезвычайной ситуации комиссией по ЧС при Буда-Кошелёвском районном исполнительном комитете было решено произвести её демонтаж. Силами Буда-Кошелевского районного звена Гомельской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны совместно с собственником сооружения был произведен снос дымовой трубы котельной.

В результате проделанной работы по своевременному выявлению и сносу аварийного сооружения расположенные вблизи жилые дома теперь находятся в безопасности.