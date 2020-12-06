За плечами у бригадира производственной бригады в животноводстве МТФ «Григоровка» Валентины Клёцовой 23 года работы в сельхозотрасли.

О животноводстве она знает практически всё, ведь 19 лет работала в родном хозяйстве ветеринарным фельдшером, а последние 4 года стоит у руля молочно-товарной фермы.

Сельская женщина по своей сути труженица. Да и как иначе, если нужно и с домашними делами управиться, и родным внимание уделить, и работу выполнить добросовестно. А если ты еще и руководитель, то ответственность только возрастает. Валентина Ивановна привыкла к такому ритму жизни, ведь родилась и выросла в деревне.

– На Будакошелевщину я приехала из Чечерского района 33 года назад. Здесь уже прошла большая часть моей жизни. За столько лет Гусевица по-настоящему стала для меня вторым домом. Родилась я в многодетной семье. Отец работал лесником, а мама директором школы. К слову, две мои сестры пошли по стопам матери и стали педагогами, а мы с братом всю жизнь посвятили сельскому хозяйству. Хотя с детства меня тянуло к медицине, поэтому после восьмилетки поступила в Гомельское медучилище учиться на медицинскую сестру. После его окончания год отработала в Чечерской райбольнице, а затем, выйдя замуж за одноклассника, вернулась на малую родину, – делится Валентина Клёцова. – В то время мой брат работал на Будакошелевщине в колхозе имени Ленина (сейчас КСУП «Кривск») агрономом. В хозяйстве нужны были рабочие руки, к тому же специалистам предоставляли благоустроенное жилье. И мы решились на переезд. На новом месте быстро освоились, завели большое хозяйство. Супруг работал в колхозе трактористом, ну а мне о медицине пришлось забыть, так как сыновьям требовалось внимание, да и повседневные хлопоты не позволяли надолго отлучаться от дома. Три года трудилась поваром в детском саду, но, видимо, судьбе было угодно, чтобы я пошла в сельское хозяйство. Знания, полученные в медучилище, пригодились в работе ветфельдшером. Не получилось людям медицинскую помощь оказывать, зато животным помогала сполна (улыбается). Сколько километров по фермам исколесила, сейчас уже вряд ли и сосчитаешь, да и количество буренок, прошедших через мои руки, тоже назвать не получится.

Около пяти лет назад нашей героине предложили должность бригадира производственной бригады в животноводстве МТФ «Григоровка». Со свойственной ей ответственностью и трудолюбием она взялась за новое дело, с которым справляется довольно успешно. В ее подчинении находятся 13 человек, обслуживающих 175 голов основного стада и 90 голов молодняка. По ее признанию, в специфику работы бригадира вникла довольно быстро, ведь с животноводством она давно буквально на «ты». К тому же коллектив на ферме дружный и сплоченный, люди трудятся по много лет. Каждый, как говорится, находится на своем месте.

Рабочий день бригадира начинается рано утром, ведь дел не счесть. Нужно проконтролировать организацию кормления животных, ход дойки, решить насущные вопросы, заполнить документацию и многое другое. Так что приходится быть в постоянном движении. Знания и опыт ей, безусловно, помогают в работе, да и коллектив не подводит. Каждый понимает, что все процессы на ферме взаимосвязаны, и если кто-то недоработал – это скажется на всем животноводческом цикле. Поэтому бригадир должен четко и слаженно организовать весь производственный процесс. Ведь в животноводстве, как и в другом деле, мелочей не бывает. Главная задача, чтобы было молоко, а этого можно достичь при должном уходе и хорошем кормлении. Благо с кормовой базой на МТФ «Григоровка», а также с добросовестными и ответственными работниками такие задачи по плечу.

Валентина Ивановна не жалеет, что жизнь сложилась таким образом. Много лет она занимается делом, которое ей по душе. И хоть работе отдает много времени, семья для нее всегда остается на первом месте. Особую радость ей приносит общение с внуками, а их у нашей героини четверо. О чем мечтает сельская труженица? Конечно же, о том, чтобы родные и близкие были здоровы и счастливы, внуки выросли достойными людьми. А в планах у нее – еще поработать на благо и процветание родного хозяйства.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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