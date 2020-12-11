Безопасность людей на водоёмах одна из актуальных тем в зимний период. Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки.

Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям и общества спасения на водах организовали для учащихся Узовской и Коммунаровской школ уроки с целью предупреждения гибели на водоемах в зимний период.

Также председатель районного ОСВОДа Владимир Дегтярев и заместитель начальника РОЧС Игорь Залевский рассказали ребятам правила поведения на льду: как поступить, если провалился под лед и как оказать первую медицинскую помощь. Всем участникам были вручены памятные листовки.

В местах скопления любителей зимней рыбалки, потенциально-опасных участках, где возможен выход детей на лёд, установили предупреждающие таблички «Осторожно! Тонкий лёд», «Стой! Выход на лёд опасен для жизни».

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Ирина ШУТОВА

Фото автора и из архива РОЧС