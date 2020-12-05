С хорошим настроением и свежими новостями каждый день спешит к жителям райцентра почтальон ОПС-1 Буда-Кошелево Ольга Анучкина.

Эту миловидную женщину с «толстой сумкой на ремне» мы заприметили на улице Ленина. Главная улица города – начало маршрута Ольги Алексеевны. Затем Луговая, Степная, Гагарина, Озерная, Корчагина, Дрозда, Пушкина – частные дома и многоэтажки, предприятия и организации: в любую погоду уже на протяжении 12 лет Ольга Анучкина с удовольствием преодолевает привычный маршрут.

Почему с удовольствием? По признанию почтальона, она просто любит свою работу. Ей нравится запах типографской краски, шелест новеньких страниц. Причем судьба дважды сводила ее с любимой профессией. Первый раз, когда 18-летней девушкой Ольга пришла на работу в отделение связи, которое располагалось еще в старом здании по ул. Комсомольской. Затем наша героиня по семейным обстоятельствам уезжала в другой город. Вернулась. И вновь обратилась в районный узел почтовой связи по поводу трудоустройства. По словам Ольги Алексеевны, ни за что не променяет профессию почтальона. Да, это тяжелый труд. Но встреча с людьми, общение, желание приносить пользу – что может быть лучше? Кроме нее, в Буда-Кошелеве трудятся почтальонами Наталья Займанова, Зинаида Титуленко и Людмила Ероменко.

Обычно рабочий день начинается с сортировки периодики, почтовых отправлений. На пути Ольги Анучкиной располагаются еще 3 опорных пункта, в которые заранее завозится корреспонденция. Так что можно себе представить, какой объем газет, журналов приходится доставлять ежедневно.

Можно сказать, что маршрут и время движения за годы работы у Ольги Алексеевны отточен до мелочей. Жители уже знают, в какое время можно заглянуть в почтовый ящик и забрать любимое издание. А постоянные подписчики и вовсе уже заранее заботятся о «духовной пище» – звонят с просьбой оформить подписку на будущий год. Как говорит Ольга Анучкина, всё это приятные хлопоты, еще раз подтверждающие, что профессия почтальона востребована и нужна людям.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Ирины Палубец