Государственные:
15 марта – День Конституции
2 апреля – День единения народов Беларуси и России
9 Мая – День Победы
9 мая (второе воскресенье мая) – День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь
3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики)
Общереспубликанские:
1, 2 января – Новый год
23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь
8 Марта – День женщин
1 Мая – Праздник труда
7 ноября – День Октябрьской революции
Православные:
2 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха)
Двунадесятые непереходящие праздники
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне ( Святое Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
Двунадесятые переходящие праздники
25 апреля – Вход Господень в Иерусалим
10 июня – Вознесение Господне
20 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница
Великие праздники
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
Церковные многодневные посты
15 марта-1 мая – Великий пост
28 июня-11 июля – Петров пост
14-27 августа – Успенский пост
28 ноября 2021 г.-6 января 2022 г. – Рождественский пост
Церковные однодневные посты
среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и святок
18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
Сплошные седмицы
7-18 января – Святки
22-27 февраля – Мытаря и фарисея
8-14 марта – Сырная (Масленица)
3-8 мая – Пасхальная (Светлая)
21-27 июня – Троицкая
Дни особого поминовения усопших
6 марта – суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)
27 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста
3 апреля – суббота 3-й седмицы Великого поста
10 апреля – суббота 4-й седмицы Великого поста
11 мая – Радоница
9 мая – поминовение усопших воинов
19 июня – суббота Троицкая
6 ноября – суббота Димитриевская
Католические:
4 апреля – католическая Пасха
Непереходящие торжества
(с постоянной датой)
1 января – Пресвятой Богородицы Девы Марии
6 января – Богоявление (День Трех царей)
19 марта – День святого Иосифа, обручника Девы Марии
25 марта – Благовещение Девы Марии
24 июня – Рождество Святого Иоанна Крестителя
29 июня – День святых апостолов Петра и Павла
15 августа – Успение и Вознесение Девы Марии
1 ноября – День всех святых
8 декабря – День непорочного зачатия Девы Марии
25 декабря – Рождество Христово
Переходящие торжества
(каждый год с новой, переменной, подвижной датой)
13 мая – Вознесение Христово (Вознесение Господне) (40-й день после Пасхи)
23 мая – Пятидесятница (Сошествие Святого Духа) (7-е воскресенье после Пасхи)
30 мая – День Святой Троицы (воскресенье, 7-й день по Пятидесятнице)
3 июня – Пресвятое Тело и Кровь Христа (четверг, 11-й день по Пятидесятнице)
11 июня – Пресвятое Сердце Иисуса (пятница, 19-й день по Пятидесятнице)
Непереходящие праздники
2 февраля – Сретение Господне
4 апреля – День святого Исидора
30 мая – День святой Жанны д’Арк
31 мая – Посещение Девой Марией Елизаветы
11 июня – День Святого Варнавы
13 июня – День Святого Антония
6 августа – Преображение Господне
8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
14 сентября – Воздвижение Креста Господня
24 декабря – Сочельник
28 декабря – День святых невинных младенцев Вифлеемских
Переходящие праздники
17 февраля – Пепельная среда – день начала католического Великого поста, отмечается за 45 календарных дней (1,5 месяца) до праздника Пасхи. В этот день предписывается строгий пост. Соответствует православному чистому понедельнику
28 марта – Вход Господень в Иерусалим (Пальмовое воскресенье, последнее воскресенье перед Пасхой)
26 декабря – День Святого семейства – Дева Мария с младенцем Иисусом Христом и супругом Иосифом Обручником (католический праздник, отмечаемый в следующее воскресенье после Рождества Христова)
Непереходящие памятные дни
26 июля – святые Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии
7 октября – Пресвятая Дева Мария Розария
2 ноября – День поминовения усопших
21 ноября – Введение Богородицы во храм
Переходящие памятные дни
12 июня – Непорочное Сердце Девы Марии (суббота, 20-й день по Пятидесятнице)
Посты и постные дни:
17 февраля-3 апреля – Великий пост
21, 28 ноября, 5, 12 декабря – Адвент – название периода Рождественского поста, принятое в среде христиан католической церкви и некоторых протестантских деноминаций (например, у лютеран)
Пятницы всего года (за некоторыми исключениями)
Пятница – воздержание от пищи перед принятием Причастия, Евхаристический (литургический) пост.