Государственные:

15 марта – День Конституции

2 апреля – День единения народов Беларуси и России

9 Мая – День Победы

9 мая (второе воскресенье мая) – День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь

3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики)

Общереспубликанские:

1, 2 января – Новый год

23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

8 Марта – День женщин

1 Мая – Праздник труда

7 ноября – День Октябрьской революции



Православные:

2 мая – Светлое Христово Воскресение (Пасха)

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января – Рождество Христово

19 января – Крещение Господне ( Святое Богоявление)

15 февраля – Сретение Господне

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

19 августа – Преображение Господне

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября – Воздвижение Креста Господня

4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники

25 апреля – Вход Господень в Иерусалим

10 июня – Вознесение Господне

20 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница

Великие праздники

14 января – Обрезание Господне

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи

12 июля – Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты

15 марта-1 мая – Великий пост

28 июня-11 июля – Петров пост

14-27 августа – Успенский пост

28 ноября 2021 г.-6 января 2022 г. – Рождественский пост

Церковные однодневные посты

среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и святок

18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы

7-18 января – Святки

22-27 февраля – Мытаря и фарисея

8-14 марта – Сырная (Масленица)

3-8 мая – Пасхальная (Светлая)

21-27 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших

6 марта – суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)

27 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста

3 апреля – суббота 3-й седмицы Великого поста

10 апреля – суббота 4-й седмицы Великого поста

11 мая – Радоница

9 мая – поминовение усопших воинов

19 июня – суббота Троицкая

6 ноября – суббота Димитриевская

Католические:

4 апреля – католическая Пасха

Непереходящие торжества

(с постоянной датой)

1 января – Пресвятой Богородицы Девы Марии

6 января – Богоявление (День Трех царей)

19 марта – День святого Иосифа, обручника Девы Марии

25 марта – Благовещение Девы Марии

24 июня – Рождество Святого Иоанна Крестителя

29 июня – День святых апостолов Петра и Павла

15 августа – Успение и Вознесение Девы Марии

1 ноября – День всех святых

8 декабря – День непорочного зачатия Девы Марии

25 декабря – Рождество Христово

Переходящие торжества

(каждый год с новой, переменной, подвижной датой)

13 мая – Вознесение Христово (Вознесение Господне) (40-й день после Пасхи)

23 мая – Пятидесятница (Сошествие Святого Духа) (7-е воскресенье после Пасхи)

30 мая – День Святой Троицы (воскресенье, 7-й день по Пятидесятнице)

3 июня – Пресвятое Тело и Кровь Христа (четверг, 11-й день по Пятидесятнице)

11 июня – Пресвятое Сердце Иисуса (пятница, 19-й день по Пятидесятнице)

Непереходящие праздники

2 февраля – Сретение Господне

4 апреля – День святого Исидора

30 мая – День святой Жанны д’Арк

31 мая – Посещение Девой Марией Елизаветы

11 июня – День Святого Варнавы

13 июня – День Святого Антония

6 августа – Преображение Господне

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

14 сентября – Воздвижение Креста Господня

24 декабря – Сочельник

28 декабря – День святых невинных младенцев Вифлеемских

Переходящие праздники

17 февраля – Пепельная среда – день начала католического Великого поста, отмечается за 45 календарных дней (1,5 месяца) до праздника Пасхи. В этот день предписывается строгий пост. Соответствует православному чистому понедельнику

28 марта – Вход Господень в Иерусалим (Пальмовое воскресенье, последнее воскресенье перед Пасхой)

26 декабря – День Святого семейства – Дева Мария с младенцем Иисусом Христом и супругом Иосифом Обручником (католический праздник, отмечаемый в следующее воскресенье после Рождества Христова)

Непереходящие памятные дни

26 июля – святые Иоаким и Анна, родители Пресвятой Девы Марии

7 октября – Пресвятая Дева Мария Розария

2 ноября – День поминовения усопших

21 ноября – Введение Богородицы во храм

Переходящие памятные дни

12 июня – Непорочное Сердце Девы Марии (суббота, 20-й день по Пятидесятнице)

Посты и постные дни:

17 февраля-3 апреля – Великий пост

21, 28 ноября, 5, 12 декабря – Адвент – название периода Рождественского поста, принятое в среде христиан католической церкви и некоторых протестантских деноминаций (например, у лютеран)

Пятницы всего года (за некоторыми исключениями)

Пятница – воздержание от пищи перед принятием Причастия, Евхаристический (литургический) пост.