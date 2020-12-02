Одно из приоритетных направлений деятельности наших правоохранителей – это выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с кражами из транспорта. Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, случаи хищения личного имущества граждан из салонов автомобилей всё же происходят, причём зачастую из-за беспечности самих автовладельцев.

Как правило, добычей автоворов становятся GPS-навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, автомагнитолы, сотовые телефоны, сумки-барсетки, документы и другие ценные вещи. При этом воришки портят замки дверей, разбивают стекла, причиняя порою более значимый ущерб, чем стоимость похищенного имущества.

Более 50 процентов краж совершаются в вечернее и ночное время, как правило – на стихийной стоянке возле дома. Если нет возможности хранить автомобиль в гараже либо оставить его на охраняемой автостоянке, сотрудники милиции рекомендуют придерживаться советов, которые помогут сберечь ваше имущество и нервы.

Не оставляйте ключи в автомашине, даже покидая ее на несколько секунд.

Выходя из автомобиля даже на короткое время, включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны.

Не оставляйте в салоне автомобиля вещи, которые бросаются в глаза, лучше унесите их домой, в крайнем случае прикройте.

Не рекомендуется оставлять в автомашинах документы и ценные бумаги.

Используйте специальную маркировку частей автомашины, в том числе и стекол.

По возможности установите двойную степень защиты (сигнализацию и противоугонное средство).

Если вы всё же стали жертвой злоумышленников, немедленно сообщите в милицию по телефону 102. Дождитесь приезда следственно-оперативной группы и ничего не трогайте в машине, не уничтожайте следы преступления.

Не стоит забывать, что помимо права на имущество у каждого владельца есть и обязанность обеспечить его сохранность. Главное – не просто обеспечить наименьший доступ к своему автомобилю и создать максимальные трудности для вора, а просто лишить не чистых на руку сограждан любого шанса причинить вам вред.

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