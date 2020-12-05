5 декабря – международный День волонтера. Волонтеры – это те люди, которые безвозмездно отдают часть своего времени и сил для того, чтобы сделать жизнь других людей лучше. О том, почему они это делают, я узнала из первых уст.

Раиса Щербина стала волонтером Красного креста недавно, в начале текущего года, однако дел в копилке добра уже накопилось немало.

– Что же входит в ваши обязанности?

– У волонтеров нет обязанностей. Это слово здесь попросту не подходит, потому что мы добровольно выбираем, чем мы будет заниматься и сколько времени на это потратим. По большому счёту, волонтёров никогда никто не держит: наша работа (да-да, именно работа) полностью добровольная. Но я могу сказать, что, начиная «волонтёрить», вы уже не сможете просто так бросить это дело. Приносить людям не только хорошее настроение, но и огромную пользу, делиться своей добротой и теплом, помогать – это только часть того, что держит меня (да и всех волонтёров в принципе) на этой работе.

– Кто может обратиться к вам за помощью?

– Обратиться может кто угодно. В первую очередь мы помогаем многодетным и малообеспеченным, нуждающимся, инвалидам. Каждый человек может попасть в тяжелую жизненную ситуацию. Вроде, сегодня все нормально, а завтра случается беда… Мы стараемся помочь каждому.

– В каких акциях вы участвовали?

– За время моего волонтерства я приняла участие в акции “Ваша дапамога”, в ходе которой помогали пожилым людям в заготовке сельхозпродукции на зиму. В ней участвовали учащиеся СШ№1 райцентра. Овощи, которые предоставили жители района, мы доставили нуждающимся в них пенсионерам, одиноким и одинокопроживающим людям. Еще мы помогли в уборке урожая, опавшей листвы, придомовых территорий.

Все мы знаем, что в канун Нового года все ждут подарков и чудес. Дети, взрослые, пожилые. Однако не у каждого есть возможность получить подарок от родных и близких. С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года Белорусский Красный Крест проводит благотворительную кампанию «Елка желаний». Мы с учениками (а работаю я педагогом дополнительного образования в СШ№1) в рамках акции подготавливаем сувениры и подарки для воспитанников социально-педагогического центра, которые вручим им к празднику.

Сейчас в сложных эпидемиологических условиях в зоне особого риска оказались люди старшего возраста. Чтобы обезопасить себя от вирусных заболеваний, многие люди пожилого возраста стали реже посещать магазины и другие общественные места. Хорошо, если пожилым помогают дети и внуки. А вот одиноким пенсионерам в это время приходится непросто. Вот они-то и могут рассчитывать на нашу помощь. И, к слову, очень охотно ее принимают.

– А как люди узнают о вас?

– В основном работает “сарафанное радио” – люди рассказывают друг другу обо мне.

– Каковы мотивы, побуждающие вас делать эту непростую и неоплачиваемую работу?

– Волонтерство – это бесплатно для тех, кто им занимается, и бесценно для тех, кому мы помогаем. Я счастлива, что могу помочь словом, действием или просто улыбкой. Но я испытываю самые разные эмоции: это и радость от того, что те, кому я помогаю, становятся чуточку счастливее, и грусть от того, что всем помочь невозможно.

За время нашего короткого общения у меня сложилось впечатление, что Раиса Щербина человек лёгкий, общительный и искренний, помогающий окружающим бескорыстно. Это самые важные качества для волонтёров и тех, кто несёт добро. Эта самодостаточная жизнерадостная женщина не желает проходить мимо тех, кому требуется помощь. Хочется верить, что её будут окружать такие же честные и открытые люди.

К слову, Белорусское Общество Красного Креста по всей стране помогает людям в уязвимом положении вне зависимости от возраста, пола и статуса. Если вы хотите присоединиться к команде волонтеров, то можете заполнить анкету на сайте организации.

Ирина ШУТОВА

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