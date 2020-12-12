Зачастую свидетели по уголовному делу в ходе судебного процесса или предварительного следствия при допросе дают заведомо ложные показания в целях оказания, как им кажется, «помощи» своим знакомым, друзьям или родственникам, которые являются подсудимыми (обвиняемыми, подозреваемыми) по делу, чтобы те смогли избежать уголовной ответственности за совершенное преступление или более строгого наказания.

Практика показывает, что при рассмотрении споров в общих и экономических судах некоторые участники процесса сознательно искажают реальную действительность. Подобная ситуация имела место и при рассмотрении дела в районном суде буквально в начале декабря.

Всё началось с остановки сотрудниками ГАИ автомобиля. Инспекторы заподозрили водителя в том, что тот был нетрезв. Однако водитель и пассажир успели поменяться местами. Проходивший свидетелем по делу житель деревни Теклевка в ходе судебного заседания, будучи предупрежденным под расписку об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дал в суде показания в пользу подсудимого об отсутствии в его действиях состава преступления. Он утверждал, что за рулем был не обвиняемый, а он сам.

Была проведена проверка по факту дачи мужчиной в процессуальном статусе свидетеля заведомо ложных показаний в суде при рассмотрении уголовного дела. Показания инспекторов ГАИ, очная ставка и улики, собранные следствием, перевесили показания лжесвидетеля. Итогом стало возбуждение нового уголовного дела по ч. 1 ст. 401 УК (заведомо ложное показание), затем предварительное расследование, после чего материалы были переданы прокурору, изучены им и направлены в суд. Как следствие, свидетель, ставший уже обвиняемым, на суде полностью признал свою вину и получил наказание в виде ареста сроком на три месяца. Как пояснил мужчина, у друга это была уже не первая «пьяная поездка», а значит, ему грозила уголовная статья. И поскольку у товарища трое детей, он, собственно, и решил его прикрыть. На момент дачи ложных показаний не осознавал в полной мере тяжести последствий, отнесся к происходящему несерьезно, хотя судом был предупрежден об установленной законом ответственности.

Клятва говорить «правду, только правду и ничего, кроме правды» – традиционная составляющая судебных заседаний в криминальных кинофильмах и телесериалах. И это неспроста, ведь показания свидетелей, как правило, – один из столпов, на которых строятся и обвинение, и защита. И от их истинности или ложности во многом зависит не просто исход судебного разбирательства, а судьбы людей.

Чтобы не было соблазна слегка приврать на суде в пользу знакомого, друга или родственника, будучи свидетелем, прокуратура напоминает жителям района о том, что заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего в суде при рассмотрении уголовных и гражданских дел либо при производстве предварительного следствия или дознания наказывается штрафом или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет и лишением свободы до 3 лет.

Те же действия, соединенные с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения либо совершенные из корыстных побуждений, наказываются арестом или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. При этом отвечать придется независимо от наступления негативных последствий по вине лжесвидетеля. Лжесвидетельство в суде будет считаться преступным даже в том случае, если невиновному лицу вынесли оправдательный приговор.

Ирина ШУТОВА