Ученица 10 класса Дуравичской средней школы Анна Старовойтова– дипломант 2 степени республиканского проекта «Безопасный переход-2020».

Данный проект реализуется редакцией газеты «Переходный возраст» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

– Цель творческого конкурса для подростков «Безопасный переход-2020» – приобщить учащихся к изучению и соблюдению Правил дорожного движения, сформировать навыки безопасного поведения участников дорожного движения, – рассказывает Анна. – Было предложено четыре номинации: «Аниме», «Видео», «Коллекция моделей» и «Эскизы». Согласитесь, довольно креативный подход к раскрытию предложенной темы. Я выбрала категорию «Коллекция моделей».

Под руководством преподавателя объединения по интересам Дуравичской средней школы Ириной Искрицкой девочка представила на суд жюри коллекцию моделей со светоотражающими элементами под названием «Сity ​​cat». Работа школьницы была отмечена дипломом 2 степени. Также, старший госавтоинспектор ОГАИ майор милиции Сергей Мишко вручил девочке памятные призы и от редакции газеты «Переходный возраст».

Ирина ШУТОВА

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