Ученица 10 класса Дуравичской средней школы Анна Старовойтова– дипломант 2 степени республиканского проекта «Безопасный переход-2020».
Данный проект реализуется редакцией газеты «Переходный возраст» при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
– Цель творческого конкурса для подростков «Безопасный переход-2020» – приобщить учащихся к изучению и соблюдению Правил дорожного движения, сформировать навыки безопасного поведения участников дорожного движения, – рассказывает Анна. – Было предложено четыре номинации: «Аниме», «Видео», «Коллекция моделей» и «Эскизы». Согласитесь, довольно креативный подход к раскрытию предложенной темы. Я выбрала категорию «Коллекция моделей».
Под руководством преподавателя объединения по интересам Дуравичской средней школы Ириной Искрицкой девочка представила на суд жюри коллекцию моделей со светоотражающими элементами под названием «Сity cat». Работа школьницы была отмечена дипломом 2 степени. Также, старший госавтоинспектор ОГАИ майор милиции Сергей Мишко вручил девочке памятные призы и от редакции газеты «Переходный возраст».
Ирина ШУТОВА
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