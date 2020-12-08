Прокуратура Заводского района Минска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому инкриминировано надругательство над государственными символами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минска.



В суде установлено, что нетрезвый обвиняемый в присутствии других граждан, которые не знали о его намерениях, снял государственный флаг Беларуси со здания расчетно-справочного центра №5 Заводского района Минска. Затем он неоднократно мял полотнище флага руками, протирал им обувь, бросал его на землю и проезжую часть дороги, топтал ногами.

Свою вину фигурант признал и раскаялся. Он пояснил, что преступление совершил после прочтения деструктивной информации из Telegram-каналов. Ущерб, причиненный противоправными действиями, возместил в полном объеме.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района Минска признал фигуранта виновным. На основании ст.370 УК ему назначен в качестве наказания штраф в размере 300 БВ (Br8,1 тыс.).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Белта