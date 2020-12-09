В настоящее время на улице установилась холодная погода. Столбик термометра порой опускается до минус десяти. Чтобы согреть свое жилище, граждане используют различные источники тепла, в некоторых случаях пренебрегая правилами пожарной безопасности, что приводит к возникновению пожаров, а еще хуже травмированию или гибели на них людей.

Желание потеплее отопить свой дом приводит к тому, что люди перекаливают отопительные печи, для скорейшего розжига используют легковоспламеняющие жидкости, осуществляют топку с открытыми дверцами, а некоторые “умельцы” отапливают жилище изготовленными кустарно электрическими обогревателями.

С целью минимизации возникновения пожаров по причине нарушения правил эксплуатации теплогенерирующих устройств работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС используют всевозможные методы информирования населения.

При проведении профилактических мероприятий в жилом секторе спасатели с помощью громкоговорящих устройств служебных автомобилей напоминают жильцам населенных пунктов об основных правилах эксплуатации отопительных печей, необходимости установки автономных пожарных извещателей, недопустимости оставления детей без присмотра.

Находящимся в зале ожидания автостанции пассажирам спасатели через громкоговорящую связь радиоузла также доводят профилактическую информацию по безопасной эксплуатации отопительных приборов в зимний период. Таким способом информировано большое количество сельчан.

Еще одним эффективным способом доведения информации является распространение через почтовые ящики жилых домов печатной продукции противопожарной направленности. Идя домой, жильцы из своих почтовых ящиков извлекут буклеты, в которых доходчиво и четко подчеркнут для себя нужную информацию.