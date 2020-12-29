Взрослые хотят видеть подростков добрыми, отзывчивыми, душевными людьми. Но эти качества не возникают сами по себе. Их необходимо формировать и развивать. В этом важном процессе неоценимую помощь оказывает волонтерское движение.

В Неговской средней школе волонтерский отряд «Поможем ближнему» существует уже три года. Всего в школе «волонтерствуют» 8 ребят. Каждую субботу они два часа обучаются основам оказания первой медицинской помощи, профилактике вредных привычек и СПИДа, изучают историю мирового волонтерства. Но кроме теории, ребята активно накапливают в своей копилке добрые дела. Они ухаживают за памятниками героям войны, ну и, конечно же, помогают пожилым людям. Руководитель отряда Татьяна Зайцева уверена, что волонтерский труд имеет большую воспитательную значимость: учащиеся становятся более отзывчивыми, ответственными, учатся сопереживать.

Школьников ждут по двум адресам, где проживают пожилые женщины. Ребята помогают им в быту, наводят порядок в домах, моют окна, помогают с работой в огороде, уборкой снега и сухой листвы. Волонтеры, к слову, в накладе тоже не остаются. Хорошее настроение и слова благодарности от подопечных становятся для них лучшей наградой.

Вместе с ребятами мы посетили дом Татьяны Ивановны Мелещенко. Волонтеры здесь частые гости. Хозяйка всегда встречает их с радостью. Вот и на этот раз, едва добровольцы Неговской школы появились на пороге ее дома, на лице Татьяны Ивановны засияла улыбка.

– Самой по хозяйству справляться тяжело, – говорит пенсионерка. – Дети и внуки навещают по возможности, а эти помощники всегда рядом. Осенью, к примеру, три раза приходили ко мне и убирали опавшую листву во дворе.

Ребята, ловко управляясь лопатами и метелками, быстро справились с обледеневшими дорожками и крыльцом во дворе, где проживает пожилая женщина.

– Совершая добрые поступки, подросток понимает, что мир вокруг него меняется к лучшему, а забота о старшем поколении прививает учащимся такие качества, как внимательность, уважение и сострадание, – уверена Татьяна Зайцева.

Ирина ГАЛИЦКАЯ

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