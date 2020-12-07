Жизнь не стоит на месте, она постоянно преподносит нам новые события. Этот год был довольно непростым, став для многих настоящим испытанием на прочность. Но хочется верить, что все-таки положительных и радостных моментов, несмотря на пандемию, внесшую свои коррективы в планы людей, все же было гораздо больше. Какими яркими и радостными событиями запомнится горожанам високосный 2020 год, они рассказали районке.

Александр ВЕРОБЕЙ, священнослужитель прихода храма святителя Николая Чудотворца г. Буда-Кошелево:

– Для меня этот год стал насыщенным на культурно-массовые мероприятия, который проводил наш приход. Одним из самых ярких стал семейный праздник «Семья – это любовь!», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Прихожан и гостей из городского поселка Уваровичи гостеприимно принял Чеботовичский центр народного творчества. Для взрослых и детей мы приготовили насыщенную программу. Одним словом, весело и здорово было абсолютно всем. Приятные моменты не обошли стороной и мою семью. Так, дочь Валентина стала учащейся Минского государственного областного колледжа, где получает специальность «визуальный мерчендайзинг». Хочется, чтобы выбранная профессия приносила ей удовлетворение, потому что заниматься любимым делом – это огромная радость.

Ольга ЕРЕМИЧ, работник дошкольного центра развития ребенка:

– Нынешний год, прежде всего, запомнился насыщенным семейным отдыхом. Так как мой отпуск и отпуск супруга совпали, что бывает крайне редко, провели его с максимальной пользой, занимаясь не только домашними делами, но и отдыхая на природе. Еще я рада за мужа: в нынешнем году он получил заветный диплом об окончании Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа. Радуюсь и за дочь-одиннадцатиклассницу Дарью, которая хорошо учится в школе и неплохо сдает репетиционное ЦТ. А вообще, на проблемы не сетуем, ведь когда есть поддержка родных и близких людей, никакие трудности не страшны. Уверена, что следующий год будет еще лучше.

Нина БЛИНЦОВА, пенсионерка:

– Для пенсионеров главное, чтобы все было хорошо у детей и внуков. Вот тогда мы счастливы. Конечно, хочется, чтобы и здоровье нас не подводило. Если говорить о приятных событиях, то одним из них стало поступление внучки Ангелины в Минский лингвогуманитарный колледж. Она, как и старшая внучка Виолетта, решила связать свою жизнь с иностранными языками. В целом этот год был где-то радостным, а где-то грустным. Но всегда хочется верить в лучшее. Вот и я верю, что 2021 год будет наполнен только позитивом.

Оксана КИЕНЯ с дочерью Валерией:

– Я, как и любая мама, прежде всего радуюсь успехам своих детей. Валерия у меня творческий ребенок, помимо общеобразовательных предметов, занимается вокалом и хореографией. Год у нее был насыщен на различные конкурсы и выступления. Ознаменован и яркими победами. Вот недавно она стала лауреатом второй степени в международном конкурсе «Хрустальный василек 2020». Гордость и радость переполняет нас обеих. Теперь надо держать заданную планку, развиваться дальше и расширять новые горизонты. Надеемся, что Новый год принесет новые интересные идеи и проекты, подарит новые знания и возможности.

Антон ПУХОВСКИЙ, житель райцентра:

– В целом для меня этот год был довольно хорошим. Появились друзья, с которыми весело проводил время. А еще сбылась моя мечта: наконец-то приобрел новый ноутбук. Теперь есть возможность расширить свое общение и «зависать» в интернете. Стараюсь радоваться каждому дню и не портить настроение по мелочам, чего и всем желаю.

Мнениями будакошелевцев интересовалась Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото автора