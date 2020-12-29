Чтобы праздник был в радость

Елочные фонарики – не такая безопасная вещь, как кажется. Поэтому, чтобы не пострадать самому и не причинить вред здоровью окружающим, нужно знать:

✓ приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия, внимательно изучите информацию на упаковке;

✓ тщательно проверьте целостность и работоспособность электрогирлянды до того, как украшать ею;

✓ шнур должен быть целым, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться. При обнаружении неисправности электрогирлянду немедленно обесточьте;

✓ проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где будете поливать дерево;

✓ для украшения на улице ели, дома, окон используйте специально предназначенные для работы вне дома гирлянды.

Районный отдел по ЧС желает всем счастливого, а главное, безопасного Нового года.

Правила использования пиротехники

Для запуска пиротехники нужна открытая площадка, свободная от жилых домов, построек, деревьев. Важное условие – безветренная погода. Расстояние до зданий, линий электропередач, автомобилей и людей – все это описано в инструкции к конкретному изделию. Фитиль поджигать следует на расстоянии вытянутой руки, направлять салют в сторону зрителей не стоит.

Если пиротехника не сработала, убедитесь в том, что она не начнет стрелять, подождав 10-15 минут на безопасном расстоянии. Если через это время ничего не произошло, можно подойти. Осмотритесь и удостоверьтесь в отсутствии тлеющих частей фейерверка. Нет тления, можно приступать к дальнейшим действиям, если есть, немедленно удалитесь от салюта на безопасное расстояние. Такое изделие все еще представляет угрозу. Ни в коем случае не наклоняйтесь над несработавшим фейерверком – это может закончиться плачевно.

Несработавший салют нужно собрать и утилизировать. Для этого положите его в воду на несколько часов, затем выбросьте вместе с бытовым или строительным мусором, с пищевыми отходами такое изделие утилизировать нельзя. Также категорически запрещено бросать пиротехнику в костер.

За вред – и наказание

Использование петард в местах массового скопления людей – это неуважение к другим. Стражи порядка, конечно, постараются не испортить праздничное настроение, применяя такую меру воздействия, как предупреждение, но если она не найдет понимания со стороны нарушителя, он будет привлечен к ответственности. И чем больше причиненный вред, тем суровее наказание.

Напоминаем: за незаконную реализацию пиротехнических изделий на физических лиц налагается штраф в размере от 10 до 50 БВ, на индивидуальных предпринимателей – от 10 до 200 БВ, на юрлиц – до 500 БВ (ст. 12.7 КоАП). Несанкционированное использование пиротехники в общественных местах может быть расценено как мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП) – штраф от 2 до 30 БВ или административный арест до 15 суток. Ребенок задержан за подобное «развлечение», к ответственности могут быть привлечены родители – ст. 9.4 КоАП предусматривает предупреждение либо штраф до 20 БВ.

А если при использовании пиротехнических игрушек будет причинен значительный вред здоровью или имуществу окружающих, нарушителям может грозить и уголовная ответственность.

По информации областного управления Госпромнадзора, в этом году Беларусь направляется по пути ряда европейских государств в части ограничения использования населением фейерверков, петард и других пиротехнических изделий.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.2020г. №753 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 года №475» разрешена оптовая и розничная торговля бенгальскими огнями (свечами), хлопушками, тортовыми свечами (фонтанами холодного огня). Продажа пиротехнических изделий технического назначения разрешена только ряду организаций, указанных в данном нормативном документе.

Подготовили

Елена БЕЛКО

и Наталья ЛОГУНОВА