У школьников начинаются зимние каникулы. Продлятся они 17 дней, с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Во время отдыха ребята смогут посетить различные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Также для детей будут организованы экскурсии. Ученики будут участвовать в акциях, посвященных заботе о ветеранах и тружениках тыла. Их вовлекут в благоустройство памятников и мест воинских захоронений. Кроме этого, на каникулах будет проводиться профориентационная работа, чтобы помочь школьникам найти свою будущую специальность. Для ребят в дни зимних каникул будут открыты различные учреждения дополнительного образования, в которых пройдут интересные и увлекательные мероприятия. Корме того, в районе будет проводиться акция «В новый год без правонарушений» и профилактические мероприятия по недопущению гибели детей.