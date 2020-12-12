Начальник отделения Ольга Садоводова, оператор Клавдия Драговейко, почтальоны Наталья Емельянович, Мария Корнелюк и Татьяна Ажгирей – дружный коллектив ОПС Коммунар. 2,5 тысячи жителей агрогородка да еще деревни Особино и Блюдница – зона обслуживания местных почтовиков.

Разве что Уваровичский участок может посоперничать с коммунаровскими почтальонами по численности обслуживаемого населения. Несмотря на «большое хозяйство», женщины с настроением идут на работу. Мы убедились, что для них созданы все необходимые условия: летом нынешнего года почтовое отделение вновь переехало в здание Дворца культуры. Ремонт в помещении, новая мебель, вся необходимая техника – уютно, комфортно, только работай. К слову, сегодня в обновленном просторном здании Дворца под одной крышей располагаются также сельисполком, библиотека, филиал детской школы искусств. Жители агрогородка, не выходя из здания, могут и справку, и посылку получить, оплатить услуги, снять деньги, подписаться на периодические издания, тут же заглянуть в библиотеку или посетить культурное мероприятие.

В зале обслуживание посетителей не прекращается ни на минуту. Ведь почта в сельской местности сегодня, помимо выполнения традиционных услуг, – это и банк, и магазин в одном лице. Клиентов много, но совсем не чувствуется какой-либо напряженности или недовольства. Работа организована четко, по-деловому, но при этом с улыбкой и хорошим настроением. Как поделилась начальник отделения Ольга Садоводова, иначе и быть не может, ведь люди в поселке хорошие, приветливые, понимающие. Да и ей ли не знать об этом. Ольга Михайловна в почтовой сфере трудится уже более 10 лет: начинала когда-то простым почтальоном, потом оператором.

У почтальонов Натальи Емельянович и Марии Корнелюк за плечами чуть больше года работы в этой сфере, но девушки быстро влились в коллектив, постигли азы профессии. По их мнению, работа им нравится, приносит удовлетворение им самим и, самое главное, пользу людям.

Сейчас для почтальонов наступила горячая пора. Подписная кампания продлится до конца месяца, но уже сейчас многие постоянные читатели позаботились о том, чтобы в их почтовых ящиках в привычные дни лежали свежие газеты и журналы.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец