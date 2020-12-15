Ёлочка, гори! Сегодня в Буда-Кошелеве зажгли новогоднюю ель

Главная елка района не только засверкала сотнями новогодних огней, но и дала старт всем новогодним мероприятиям.

Активными участники настоящего праздника стали дети и взрослые. Песни, хороводы, игры, сказочные персонажи – все создавало атмосферу торжества и чуда. Дед Мороз и Снегурочка прибыли на площадь на автомобиле в сопровождении машины ГАИ. Да не с пустыми руками – привезли с собой символ наступающего года Быка. Не обошлось, как водится, без проказ Бабы Яги и Кикиморы. Но все злоключения, устроенные лесными разбойниками, были успешно преодолены. Под дружные возгласы всех участников мероприятия «Ёлочка, гори!» лесная красавица засияла во всей красе.