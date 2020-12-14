14 декабря с 11.00 до 12.00 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» по вопросу работы животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций.

Задать вопросы можно по телефонам: 8 (0232) 23-83-71, 8 (0232) 23-83-73.