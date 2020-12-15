15 декабря с 15.00 до 16.00 на «прямой линии» «Гомельскай праўды» главный внештатный специалист по гастроэнтерологии главного управления здравоохранения облисполкома, заведующая гастроэнтерологическим отделением областной клинической больницы Жанна Николаевна КАЛИНОВСКАЯ.

Как СOVID-19 может повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, каким должно быть правильное питание на самоизоляции, от каких блюд лучше отказаться на грядущие новогодние праздники? Эти и другие вопросы можно задать на «прямой линии» «Гомельскай праўды».

Звоните по телефону 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».