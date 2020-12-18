Торговля, дороги, капитальный ремонт. Итоги прямой телефонной линии председателя райисполкома Анатолия Гапоника.

В субботу на прямую телефонную линию председателя райисполкома поступило 5 звонков. Так, жительница Уварович обратилась по поводу капитального ремонта дома. В частности, утепления стен и замены двери в подъезде. Анатолий Гапоник поручил коммунальник установить двери на следующей неделе и заверил заявительницу, что возьмёт вопрос утепления стен квартиры на личный контроль.

Жительница Коммунара воспользовалась случаем и лично поблагодарила главу района за помощь в открытии тренажёрного зала для пожилых людей. Заодно женщина просила обратить внимание на качество торгового обслуживания в агрогородоке: по выходным периодически возникает проблема с черным хлебом.