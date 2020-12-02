2 декабря с 11.00 до 12.30 по телефону в г. Гомеле 8(0232) 23 83 87 комитет государственного контроля Гомельской области проведет «Горячую линию» с жителями Гомельской области по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы.

 

 