21 декабря с 14.00 до 15.00 по номеру 2-11-44 «прямую телефонную линию» в редакции газеты «Авангард» по всем вопросам, касающимся COVID-19, проведет главный врач УЗ «Буда-Кошелевская центральная районная больница» Жанна Владимировна ЕВТУХОВА.

Также в центральной районной больнице ежедневно с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 организована работа «горячей линии» по всем вопросам, касающимся работы учреждения, в том числе COVID-19. Контактный телефон 7-77-02.

«Горячая линия» работает в ГУ «Буда-Кошелевский районный ЦГЭ» по рабочим дням (понедельник-пятница), с 8.00 до 13.00, с 13.00 до 17.00.

Контактные телефоны: 7-73-72 (по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 7-72-92 (по вопросам профилактики инфекции COVID-19).