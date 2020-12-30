30 декабря с 15.00 до 16.00 Управление экспертно-правовой работы и обращений граждан Комитета государственного контроля Гомельской области проведет «горячую линию» с жителями по вопросу соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.

Обратиться на «горячую телефонную линию» и задать вопросы можно по телефону в г. Гомеле 8 (0232) 23-83-69.