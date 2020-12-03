Tut.by лишился статуса СМИ, подтвердили БЕЛТА в Экономическом суде Минска.



В Экономическом суде Минска сегодня состоялось основное судебное заседание по иску Министерства информации к ООО «Тут Бай Медиа». «Исковые требования Министерства информации удовлетворены в полном объеме», — отметили в суде.

Ранее Экономический суд Минска приостановил рассмотрение этого дела до тех пор, пока Верховный суд не рассмотрит жалобу общества с ограниченной ответственностью на предупреждения министерства, которые касались определенных материалов, где, по мнению Мининформа, была распространена недостоверная информация, причиняющая вред государственным и общественным интересам.

12 ноября Верховный суд признал обоснованными два письменных предупреждения, вынесенных владельцу сетевого издания tut.by — обществу с ограниченной ответственностью «Тут Бай Медиа» о нарушении требований закона «О средствах массовой информации». Одно предупреждение признано недействительным.

Как ранее сообщало Министерство информации, письменные предупреждения выносились ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by Закона о СМИ.

Важно при этом понимать, что в соответствии с п.п.2.2 п.2 ст.51 Закона о СМИ республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям) средства массовой информации в течение года двух и более письменных предупреждений.

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