С 18 по 22 января спасатели проведут беседы на опорных пунктах общественного правопорядка с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. Участниками второго этапа (с 25 по 29 января) станут престарелые граждане, жители сельских населенных пунктов. Третий этап пройдет с 1 по 5 февраля на предприятиях и в организациях района, с 8 по 12 февраля целевой аудиторией будут учащиеся колледжа, а финал акции – с 15 по 19 февраля – в местах массового пребывания людей.

Спасатели приглашают всех граждан принять участие в мероприятии, ведь безопасность в доме – дело каждого.

Подготовила Елена БЕЛКО