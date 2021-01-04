Бригадир производственной бригады в животноводстве ДМБ «Неговка» ОАО «Юбилейный-Агро» Антонина Кириленко работе в сельском хозяйстве посвятила 45 лет. Она, как никто другой, знает, что успех отрасли напрямую зависит от людей, вкладывающих не только силы, но и душу в общее дело.

Про таких, как Антонина Павловна, говорят: «Не человек, а вечный двигатель». Без дела она сидеть не может. А как иначе, ведь за день нужно многое успеть. Утро бригадира производственной бригады в животноводстве начинается рано, пока многие еще спят. Первая дойка – в 5 утра, а заканчивается поздним вечером.

Как кормить и ухаживать за животными, Антонину еще в детстве научили ее родители.

– Моя мама всю жизнь проработала в родном хозяйстве дояркой, и бабушка трудилась в животноводстве, – делится женщина. – После школы с братом и сестрой мы прибегали домой, переодевались и спешили на ферму, чтобы помочь: кто доить, кто кормить. С тех пор любовь к животным у меня и осталась. В свое время даже дома по две коровки-кормилицы держала.

«Где родился, там и пригодился» – еще одна народная мудрость, которая как нельзя лучше характеризует нашу героиню. Для нее родная земля – не просто место жительства, это нечто большее, можно сказать, даже определенное мировоззрение. Это место, где родились и выросли дети, где прошли лучшие годы, где смогла реализоваться в профессии и личной жизни.

– В школьные годы мне больше нравились точные науки. Поэтому, когда встал вопрос о поступлении, решила идти учиться на бухгалтера. После одиннадцати классов поступила в Гомельский сельскохозяйственный техникум, – рассказывает Антонина Павловна. – Трудовой путь начинала в родном хозяйстве в должности бухгалтера по животноводству. В это время познакомилась с Василием. Будучи мичманом, он проходил службу на подводной лодке в Прибалтике, куда я и отправилась вслед за ним. Там мы прожили около пяти лет, но к водной стихии привыкнуть так и не смогли. Тоска по малой родине и земле взяла верх, и мы вернулись в Неговку. А дома, как известно, и стены помогают.

Здесь мы начали обживаться и вить свое гнездо. В нашей семье родились трое детей. Старший Александр, как и отец, закончил Горецкую сельхозакадемию и стал агрономом, работал по специальности в хозяйстве. За его плечами учеба на факультете физической культуры ГГУ имени Ф. Скорины. Некоторое время он работал учителем физкультуры в Неговской базовой школе. Сейчас с семьей живет в Гомеле и работает на заводе «Гомсельмаш». Средний сын, Андрей, сначала учился в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже, потом поступил в БАТУ, где получил инженерную специальность. Как и старший, начинал работать в родном хозяйстве. Последние годы с семьей живет в Санкт-Петербурге. Дочь Ирина связала свою жизнь с педагогикой. Она учит деток математике и информатике в одной из гомельских школ и очень любит свою профессию. Признаюсь, я горжусь своими детьми, рада, что они стали хорошими и достойными людьми. Но самой большой радостью и счастьем в жизни считаю своих шестерых внуков. Как любая бабушка, буквально души в них не чаю и с нетерпением жду встреч с ними.

Умение общаться с людьми и найти подход к каждому – те важные качества, которые пригодились нашей героине, когда ее назначили на должность заместителя директора по идеологической работе. К слову, идеологом в хозяйстве она работала больше тридцати лет, вплоть до выхода на заслуженный отдых. Признается, что ей всегда нравилось общение с людьми, к тому же за долгие годы вся работа была четко систематизирована и отлажена, поэтому особых сложностей никогда не возникало. Находясь на пенсии, она продолжала работать идеологом, пока не нашла себе подходящего преемника в лице Натальи Лутченко. Передав ей бразды правления, в 2014 году стала у руля ДМБ «Неговка».

На ферме, как и везде, должен быть порядок. Действительно, на ДМБ чувствуется хозяйская рука: летом глаза радуются, глядя на цветочные клумбы и ухоженную территорию, сейчас животноводы любуются на лесную красавицу, украшенную к Новому году. Согласитесь, хорошие и комфортные условия труда тоже немало влияют на рабочий настрой.

Сегодня Антонина Кириленко полностью посвятила себя работе. Дети разъехались, супруг Василий Кузьмич, руководивший хозяйством 30 лет, четыре года назад ушел из жизни. Работа стала для нее настоящей отдушиной, которой она отдает всю себя без остатка.

Женщина пользуется авторитетом и уважением у руководства и коллег. Весь производственный цикл на ДМБ находится под ее умелым присмотром, ведь ферма, как единый живой организм, должна работать без сбоев и остановок. И случись какая-нибудь заминка, с легкостью ее исправит.

В подчинении у Антонины Павловны работают 28 человек. Для них она беспрекословный авторитет, надежный друг и мудрый советчик. На ДМБ содержится 1088 голов крупнорогатого скота, 600 из которых – дойное стадо. На ферме осуществляется трехразовая дойка, молоко идет сортом экстра. В этом, безусловно, заслуга всех работников, соблюдающих как технологию доения, так и обеспечивающих должный уход за животными. Следует отметить, что по кормлению КРС в хозяйстве проблем нет, так как создан определенный запас прочности кормовой базы. Поэтому весь кормовой цикл осуществляется согласно рационам питания.

– На работу стараюсь идти в хорошем настроении, которое, уверена, передается и людям, работающим со мной бок о бок, – делится бригадир. – Приятно, что рядом со мной трудятся те, на кого действительно можно положиться. Один из них – слесарь по дойке Владимир Климов. Видели бы вы, как трепетно он относится к животным, каждое, как говорится, знает в лицо. Можно сказать, мне повезло, что есть преданные своему делу труженики, и работают они на нашем ДМБ.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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