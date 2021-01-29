Работники Буда-Кошелевского районного отдела по ЧС в рамках второго этапа республиканской акции «Безопасность — в каждый дом!» провели профилактические мероприятия с гражданами пенсионного возраста и активной жизненной позицией в территориальном центре социального обслуживания населения.

Начинались мероприятия с профилактической беседы «Секрет безопасности». Участники активно отгадывали появляющиеся силуэты предметов, рассказывали, как они связаны с безопасностью. В ходе диалога инспектор напомнил правила соблюдения правил безопасности в быту, рассказал причины пожаров и гибели людей на них в прошлом и текущем годах, алгоритм действий в случае возникновения ЧС и продемонстрировал видеофильмы.

Далее, чтобы закрепить полученные знания, присутствующие тренировались грамотно вызывать службу спасения, отвечали на вопросы по безопасной эксплуатации печного отопления и на плакате «Печка» выявляли нарушения, устанавливали автономный пожарный извещатель на эмитированный потолок, проверяли его на работоспособность, рассказывали и показывали, как правильно справиться с пожаром на кухне, если загорелось масло на сковороде или электроприбор.