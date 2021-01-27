В последнее время в Республике участились случаи травмирования несовершеннолетних на пожарах, а также возникновение возгораний по причине детской шалости с огнем. Стечение обстоятельств, постоянная занятость взрослых и полное отсутствие контроля с их стороны — главный фактор беды по этой причине.

Для того, чтобы привести жильё в безопасное состояние и напомнить родителям, что ребенок, оставленный без присмотра – это ЧП, работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжают профилактическую работу в жилом секторе. Особое внимание уделяется семьям, дети которых находятся в социально опасном положении, многодетным семьям, домам, где используется печное отопление и проживают несовершеннолетние.

При обследовании домовладений проверяют выполнение гражданами правил пожарной безопасности, соблюдение правил эксплуатации электрооборудования и электропроводки, печного отопления, наличие в домовладениях автономных пожарных извещателей и их исправность. Проводят профилактические беседы с родителями о недопустимости оставления детей без присмотра, напоминают об уголовной ответственности за оставление их в опасности.

Посещая каждый дом, спасатели общаются не только со взрослыми, но и с детьми. Ведь каждый ребёнок должен обладать элементарными навыками безопасности. Чтобы беседы запомнились надолго, взрослым вручают буклеты, а ребятам — раскраски и книжки на противопожарную тематику.