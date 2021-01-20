Врач общей практики 11-й городской поликлиники Минска Карина Пстыга, которая одна из первых получила прививку от COVID-19, рассказала корреспонденту БЕЛТА, почему решила вакцинироваться.

Карина Пстыга отметила: такое решение приняла с учетом эпидемиологической ситуации по COVID-19. Это было связано и с тем, что она работает в инфекционном блоке поликлиники (а сюда обращается очень много пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций), входит в контактную группу, которая наблюдает больных с COVID-19 и контакты первого уровня на дому.

Перед вакцинацией медика, которая в этой ситуации выступала пациентом, осмотрел врач общей практики. Были измерены температура, давление, сатурация, оценено общее состояние. После прививки в течение 30 минут за женщиной наблюдали врачи. «Все прошло достаточно легко, самочувствие не изменилось. Получила прививку и пошла дальше работать», — рассказала Карина Пстыга.

Насчет волнения по поводу вакцинирования она ответила, что не переживала. «Больше боимся самой инфекции», — призналась медик. Тем более вакцина разработана российскими учеными, прошла клинические испытания и проверку.

Врач считает, что подумать о вакцинировании стоит, особенно тем, кто находится в группе риска по различным заболеваниям, в частности сердечно-сосудистым, органов дыхания, а также пожилым людям, тем, кто часто посещает общественные места. У вакцины есть и противопоказания: острые инфекционные и неинфекционные заболевания в острой фазе, обострение хронических болезней, контакты с больным или подозревающим у себя заболевание человеком (если они были менее чем за 14 дней до прививки), беременность.

Как сообщалось, сегодня началась вакцинация медработников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Прежде всего будут привиты 2285 медработников Минска, 3460 — Брестской области, 3260 — Витебской области, 4365 — Гомельской области, 1735 — Гродненской области, 1610 — Могилевской области, 2485 — Минской области. Около 800 доз — для медработников республиканских учреждений.

В Минске 11-я поликлиника определена пунктом вакцинации для жителей Ленинского района. На первом этапе прививки получат медработники, а затем работники учреждений образования. Изъявили желание привиться 30 медработников поликлиники, сегодня вакцинированы 10 человек. «Я думаю, это количество с каждым днем будет увеличиваться», — добавила Карина Пстыга.-0-