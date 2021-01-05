Телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 3» 6 и 7 января предложат серию трансляций праздничных богослужений на Рождество Христово по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

6 января в 21.50 трансляцию рождественской службы увидят зрители «Беларусь 1», а сразу после, ровно в полночь, телеканал «Беларусь 3» покажет ночное богослужение на Рождество Христово.

Праздничное утро 7 января начнется на «Беларусь 1» со слова митрополита Вениамина, а на «Беларусь 3» — с «Размовы пра духоўнае». В 10.00 социокультурный телеканал покажет в прямом эфире утреннее богослужение из Свято-Духова кафедрального собора.

Также 7 января на «Беларусь 3» в 13.20 покажут новогодний благотворительный праздник для детей «Главная елка страны» с участием Президента, в 15.40 — рождественский выпуск специального проекта «Культурны рэпартаж», а вечером — две постановки Большого театра Беларуси. Это будет праздничная программа «Новогодний маскарад» и балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в новой авторской редакции народного артиста СССР и Беларуси Валентина Елизарьева.